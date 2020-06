Enel: estos son los horarios y distritos donde habrá cortes de luz desde el 8 de junio

A partir del próximo lunes 8 de junio, la empresa Enel realizará cortes de luz en numerosos distritos de Lima y Callao, según anunció mediante un comunicado oficial. Con ello, se ha recomendado a la población tomar las precauciones del caso, a fin de evitar malestares y contratiempos durante el período de aislamiento social.

"Estos cortes se realizan de manera preventiva, de acuerdo a las exigencias del ente regulador, y en línea con nuestro plan de inversiones. Es fundamental realizarlos dado el mayor consumo de energía a raíz del reinicio de las actividades económicas y productivas”, precisa el pronunciamiento de la empresa eléctrica.

Se ha informado, además, que los cortes del servicio se extenderán hasta el sábado 13 de junio, una medida que afectará a diversos sectores de los distritos de San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Pueblo Libre, Carabayllo, Chancay, Callao, Comas, San Miguel, San Martín de Porres, La Perla, Huacho, Breña, Independencia, Santa María, Ventanilla, Sayan-Huaura. Estos son los horarios y las zonas afectadas.

Lunes 8 de junio

San Miguel

Horario: 09:30 - 14:30

Zonas: Ca Juana Riofrio Cdra. 1, Urb Pando 4ta Etp Mz C2, Av. Universitaria Cdra. 5-7-8, Camino del Inca Cdra. 6-7, Ca Mercedes Gallagher de Parks Cdra. 1.

Independencia

Horario: 09:00 - 13:00

Zonas: Av. Contisuyo Cdra. 2-3, Ca Cápac Yupanqui Cdra. 1, Urb Tahuantinsuyo Mz P1, Mayta Cápac Cdra. 1, Jr. Inti Raymi cdra. 1-2, Jr. Lloque Yupanqui Cdra. 1.

San Juan de Lurigancho

Horario: 13:00 - 17:00

Zonas: AH Jose C Mariátegui Mz Q1-Q2, AH Ampliación N.º 3 Mz Q21-Q22-Q23-Q24-Q25.

Horario: 09:00 - 12:00

Jose C Mariátegui II Etp Mz P1C-S1A-S1B-S1C-S1D-S2, Agrup Fam 27 de enero Mz A-B-C, Agrup Fam Cruz 3 de mayo Mz A, Agrup Fam Nueva Vida 2da Etp Mz A, Ah 13 de enero Mz F.

Horario: 10:00 - 15:00

AH Santa María Mz B2-C2-E2-F2-G2-H2-I2-U1-Y1.

Martes 9 de junio

San Martín de Porres

Horario: 08:00 - 18:00

Zonas: Urb Los portales de Chavín III Mz A-B-C-D-E-F; Asoc Praderas de Naranjal Mz C, Proviv Monte de los Olivos Mz III Etp Mz A-B-D, Prov. Santa María de Naranjal Mz B-C-D, Av. S Jose Cdra. 4, Asoc Las Magnolias Mz B-C-D, Asoc Los Girasoles Mz A-B-C-D, Urb La Virreina Mz A-B-C, Proviv Valle Hermoso de Naranjal Mz C, AH Prog Resd Las Begonias Mz C-D, Urb Las Floresta de Naranjal Mz E-F-K, Prog Monte Azul II Etp Mz B-C-D, Jr. Las Orquídeas Cdra. 3, Proviv Las Brisas de Naranjal I Etp Mz B-H-I, Urb Virgen del Rosario I Etp Mz A, Av. San José Cdra. 3. Asoc Las Dalias Del norte Mz B-C-D, Urb Virgen del Rosario Mz D, Prog Viv Monte Azul III Etp Mz A-B-C, Urb Los Cedros de Naranjal Mz A-B-D, Proviv Señor de la Soledad Mz A-D-E-F, Ah Cerro Candela Mz A2-B1-B4-B7-D2-D3-D8, Proviv Los Algarrobos Mz A-C-D-E-F-G, Proviv Las Flores de Oquendo Mz C, Proviv Horizonte II Mz G-H-K, Proviv Virgen de la Puerta Mz C-D, Urb Los Girasoles de Chuquitanta Mz A-B-C-D, Proviv Las Terrazas de Oquendo Mz B-D-E, Proviv Resd Cabo Azul Mz A.

Los Olivos

Horario: 09:00 - 13:00

Zonas: AH 12 de agosto Sct 1 Mz A-B-C-D-E-G-H-I-K, Los Amarantos Cdra. 9-10-11.

San Juan de Lurigancho

Horario: 10:00 - 16:00

Zonas: COOP La Sagrada Familia mzs A-B-C-D-E-F-G-H. AH Santa María Mz A3-B3-C3-D3-E3-F3-O2-M4-N4-P4-U2-V2-W2-X2-Z2.

Miércoles 10 de junio

San Martín de Porres

Horario: 09:00 - 18:00

Zonas: Pro. Viv. Los Andes Mz. A-B-C-D-E, Asoc. Prop. La Florida Mz. A, Asoc. Viv. San Juan Salinas Mz. A-B-B2-C-C2-E-F-F2-G, Urb. Res. Los Eucaliptos Mz. A-B-C-D-E, Asoc. Viv. Res. San Francisco Mz. G

Los Olivos

Horario: 09:00 - 16:30

Zonas: A.H. Mercurio Alto Mz. A-B-C-D-E-F-G-M-O, Av. Rep. De Canada Mz. A-F-G, Coop. De Viv. Virgen del Rosario Mz. A-B-C-D-E-F-G, Jr. Escorpión Mz. A, Jr. Libra Cdra. 11, Jr. Aries Cdra. 11

El Agustino

Horario: 10:00 - 17:00

Zonas: A.H. Manuel Scorza Mzs. A-B-C-D-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q, Asoc. Alianza Evangélica Mzs. M-N-O-P-Q-S

Bellavista

Horario: 10:00 - 15:00

Zonas: Jr. Antonio Raymondi Cdra. 1, Av. Mcal. Oscar R. Benavides (Ex Colonial) Cdras. 44-45-46-47, Av. San José Cdras. 1-2, Jr. Barón de Humboldt Cdra. 1, Calle De La Condamine Cdra. 1, Calle Ciro Alegría Cdra. 1-2, Calle Hipólito Unanue Cdras. 1-2-3, Calle Luis Godín Cdra. 44-46-47-48, Av. Faucett Cdra. 21,

Carabayllo

Horario: 09:30 - 16:00

Zonas: Av. Agropecuaria Mz. A-B-C, Pro. Viv. Santa Cruz de Carabayllo Mz. A-B-D, Asoc. Prop. Cerro Puquio Mz. A

Chancay

Horario: 13:00 - 16:00

Sector Peralvillo Alto: Calle Sanchez Cerro, Calle Santa Rosa, Psje Callao, Av. 24 de Agosto, ubicado en el distrito de Chancay

Jueves 11 de junio

Pueblo Libre

Horario: 09:00 - 16:00

Zonas: Jr. Gregorio Paredes Cdra. 2, Av. Brasil Cdras. 26-27-28, Av. La Marina Cdras. 2-3, Av. San Jose Cdras. 1-2, Jr. José Morales Alpaca Cdra. 2, Jr. José Manuel Ugarteche Cdra. 27, Jr. José Santiago Wagner Cdra. 27, Pq. Los Próceres Cdra. 1, Jr. Domingo Nieto Cdras. 1-2, Jr. Cnel. Ernesto Odriozola Cdra. 1, Jr. Torre Tagle Cdra. 27, Jr. Torre Tagle c/ Jr. San José, Calle Tupac Amaru Cdra. 27, Jr. Cabo Gutarra Cdra. 1

La Perla

Horario: 06:30 - 18:00

Zonas: Jr. Chimbote Cdra. 1, Av. 9 de octubre Cdras. 6-8, Av. El Pacífico Cdras. 0-1-2-3, Jr. Junín Cdras. 6-7-8, Jr. Tumbes Cdras. 1-2, Jr. Piura Cdras. 1-2, Jr. Ayacucho Cdras. 6-7-8, Jr. Independencia Cdras. 7-8, Jr. Huamachuco Cdras. 0-3-6-7-8-9, Calle Ramón Zavala Cdras. 7-8-9, Calle Sinchi Roca c/ Ramón Zavala Mz. H, Calle Cerro de Pasco Cdra. 1, Mz. B-C, Jr. Cahuide Cdras. 22-23, Mz. F-G, Calle Dulio Poggi Cdra. 7, Parque San Fernando Cdras. 1-2, Av. La Paz Cdras. 23-24, Jr. Otuzco Cdras. 2, Mz. A-B, Jr. Atahualpa Cdras. 21-22-23-24-25, Mz. C-D-F-I, Calle Huáscar Cdras. 23-24, Jr. Cuzco Cdra. 1, Jr. Libertad Cdra. 1, Av. Pacífico Cdra. 2, Av. Víctor Raúl Haya de la Torre Cdras. 6-7-8, Av. Callao Cdras. 3-4-5, Mz. F-H, Urb. Las Moreras Mz. D-F-G-H-I, Jr. 2 de mayo Cdra. 10, Jr. Inca Roca Cdra. 1, Jr. Ica Cdra. 1, Urb. Alta Mar Mzs. A-D-E-G-H-I-K-M-N-Q-R, P.J. Ramón Castilla Mz. F-1, Av. Costanera Cdra. 23

Puente Piedra

Horario: 09:00 - 15:00

Zonas: 14370A. Asoc. Viv. Los Girasoles de Chillón Mz. A-B, Calle Los Álamos Mz. B-C-J, Parcelación Semirústica Mz. C-J-K

San Juan de Lurigancho

Horario: 10:00 - 17:00

Zonas: Jr. Las Oxalidas Cdra. 24, Jr. Malvavisco Cdra. 1, Jr. Los Zumanques Cdras. 1-2, Av. Canto Grande Cdra. 23, Urb. San Ignacio Mzs. A-A1-B-C-D1-E-F-F1-G-G1, A.H. La Canoa Mzs. A-A1-B1-C1-E-F-F1

Horario: 14:00 - 17:00

Zonas: A.H. Huáscar Sct. B Mz. 105-108-109-110-111-112, P.J. 10 de febrero Mz. J-P-Q-R, A.H. Villa hermosa Mz. J-P-Q-R, Mercado Central Jose Carlos Mariátegui Puestos del 16 al 139, A.H. 9 de octubre Mz. I-Ñ-P-Q-R

Viernes 12 de junio

San Miguel

Horario: 09:00 - 17:00

Zonas: Av. La Paz Cdras. 16-17-18-19-20-21-22-23, Psje. 1 cdra. 1, Psje. 2 cdra. 2, Psje. 3 cdra. 1, Psje. Anacleto Viani Cdra. 1, Psje. Cesar Vargas Cdra. 1, Psje. Rosario Cdra. 1, Psje. Fátima Cdra. 2, Psje. Sta. Ana Cdra. 1, Psje. Sta. María Reyna Cdra. 2, Av. Aviación Cdra. 2, Calle 20A Cdra. 1, Calle Los Chimú Cdra. 1-2, Jr. Pascual de Andagoya Cdra. 0, Av. La Libertad Cdras. 16-17-18, Calle Los Huancas Cdra. 1, Calle Los Nazcas Cdra. 1, Calle Los Yungas Cdra. 1, Calle Maranga Cdras. 1-2, Av. Rafael Escardó Cdra. 1, Psje. Misti Cdra. 1, Psje. Fátima Cdras. 1-2, Psje. Lourdes Cdra. 1, Av. Costanera Cdras. 20-21, Urb. Germán Astete Mz. H-J-K-L-M-N-O-P, Psje. Juan XXIII Cdra. 1,

Callao

Horario: 09:00 - 16:00

Zonas: Jr. Delta Cdras. 1-2, Jr. Omega Cdra. 1

Lurigancho-Chosica

Horario: 09:00 - 17:00

Zonas: Comunidad Campesina Jicamarca Anexo 8 Mz. A-A4-C-C2-H-H2-H3-I-I2-J-P-P1-Q1-U1-V1-W1-X1-Y1

Sábado 13 de junio

San Juan de Lurigancho

Horario: 11:00 – 16:00

Zonas: Urb. San Hilarión Mz. A-AA-AA1-AA2-AA3-AAA2-B-B2-BB-BB1-BB2-BB3-BB4-C-C1-C2-C3-C4-CC-CC2-D-D3-D4-D5-E4-EE2-EE3-F-F2-G-G5-G6-G7-G8-G10-U1, Agrup. Fam. Comité 54 Virgen de las Mercedes San Hilarión Alto Mz. AA2-AA3-BB-BB1-BB2-BB3-BB4-CC2

Jesús María

Horario: 08:00 - 16:00

Zonas: Av. Gral. Garzón Cdras. 1-6, Av. Arnaldo Márquez Cdra. 6

Lima Cercado/Breña

Horario: 10:00 - 17:00

Zonas: Calle Cutervo Cdras. 17-18-19-20, Jr. Chamaya Cdra. 7, Jr. Carhuaz Cdras. 12-13-14, Av. Arica Cdras. 17-18-19-20, Jr. Mantaro Cdras. 3-4-5, Calle Sullana Cdras. 17-18-19-20, Psje. Lagomarcino Cdra. 17, Jr. Sicuani Cdras. 15-16, Calle Santiago Távara Cdras. 15-16-17, Av. Tingo María Cdras. 6-7-8-9, Av. Venezuela Cdras. 14-15-16-17-18-19, Urb. Chacra Ríos Norte. Mz. A-B-C-D, Psje. Divina Pastora Cdra. 2, Parque Clorinda de Turner Cdra. 19, Jr. Marcará Cdra. 1, Jr. Manoa Cdra. 7, Luis A. Beausejour Cdras. 18-19-20, Jr. Guzmán y Valle Cdra. 15, Av. Naciones Unidas Cdra. 17, Jr. Yauli Cdra. 17, Psje. Atlántida Cdra. 1, A.H. Trabajadores Municipales de Lima Mz. A-C