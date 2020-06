El pasado 24 de mayo, Richard Gomero junto a su padre Roger Romero buscaban un centro de salud para su hermano, un menor de 17 años. Así llegaron a la clínica Jesús del Norte, donde intentaron internarlo; no obstante, el precio era muy elevado, por lo que decidieron desistir del establecimiento.

El menor presentó un cuadro fuerte de dolor, por lo cual tuvieron que trasladarlo de urgencias a un nosocomio. “Mi hermano sufría del apéndice y ya se le había complicado a peritonitis, por eso lo llevamos de emergencia hacia la clínica. Ese mismo día fuimos a urgencias a operaciones el precio era muy elevado a partir de los 10.000 soles, entonces nos fuimos a la Hospital Municipal de Los Olivos”, mencionó Richard al Diario La República.

En su búsqueda, el Hospital Municipal no pudo ayudarlos al no contar con los instrumentos necesarios. “Nos regresamos, ya que no atendían ese tipo de casos. En la noche, luego de dar vueltas, decidimos que lo operen ahí (clínica Jesús del Norte). En promedio S/11.000 el costo de la operación y de su hospitalización”, indicó.

Gomero relata que antes de la operación, su hermano fue sometido a una prueba rápida de coronavirus, la cual dio positivo. “Me imagino por el protocolo del hospital, le realizaron una pruebas por COVID-19, en la cual, resultó positivo. Era asintomático respiratorio, pero minimizaron el que tenía eso”, dijo.

Su hermano estuvo desde la madrugada del 25 de mayo hasta el último jueves 4 de junio, alrededor de once días hospitalizados. En todo el periodo, estuvo aislado en un área especial para personas positivas “No sé mucho sobre el área. No nos especificaron. (...) Todo el diálogo era mediante vía telefónica, a nosotros por mensajes o videollamadas. Sin verlo”, mencionó.

No obstante, ellos desconocían un detalle: la clínica ya les había elevado el precio sin su consentimiento. “La clínica empezó a elevar todos los precios hasta llegar hasta los 29.000 soles. Nosotros nos enteramos cuando ya fuimos a pagar”, expresó.

Cobros excesivos. Créditos: Richard Gomero.

“Decían que era un trato especial a partir de la operación. Pero, esto no nos mencionó la clínica, al contrario, nosotros solo teníamos el dinero juntado para los S/ 11.000. El establecimiento nos mencionó que era por haber dado positivo a la COVID-19”, dijo a La República.

Según la denuncia de Richard Gomero, hay más personas que también se han quejado porque la clínica estaría aprovechándose de la demanda de pacientes. “En marzo, una consulta médica estaba 80 soles, y en mayo, aproximadamente más de 120 soles. Personalmente, se están aprovechando de que hay mucha demanda, y están elevando los precios, e incluso, esto no lo comunican al inicio", detalló.

Sin evidencia de una prueba de COVID-19

Por otro lado, precisó que ellos nunca recibieron el resultado de la prueba de coronavirus en físico. “Nunca nos dieron un diagnóstico en físico, es más no le hicieron el procedimiento de realización para estas pruebas. Solo le sacaron sangre, pero para otro tipo de exámenes, no para COVID-19”, dijo.

Por último, expresó que no llegaron a pagar el monto de S/ 29.000, sino solo S/. 24.000, les aceptaron ese monto máximo y dieron de alta a su hermano. “No sé que tipo de criterios utiliza la clínica, pero parece que se aprovechan de las personas”, dijo Gomero.

