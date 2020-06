Coronavirus en Perú. La Defensoría del Pueblo pidió a la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) de Lambayeque fiscalizar y, de ser el caso, clausurar los cementerios temporales que no cumplen con las condiciones de salubridad.

A través del oficio n.° 198-2020, el jefe de la Oficina Defensorial, Julio Hidalgo Reyes, dio un plazo de cinco días para que la DESA informe sobre la inspección realizada al manejo de los cadáveres COVID-19; de lo contrario, iniciarán acciones legales.

La idea de los cementerios temporales fue impulsada por el Comando Regional de Operaciones COVID-19, tras la negativa de algunas autoridades para permitir la inhumación de los fallecidos por la pandemia en los camposantos de administración municipal.

Sin embargo, la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios y la Directiva Sanitaria n.° 087-2020, elaborada por el Ministerio de Salud (Minsa) no establecen un marco normativo para la habilitación de cementerios temporales, por lo que carecerían de una regulación legal y sanitaria.

"No hay un marco legal para los cementerios temporales, la norma habla de cementerios definitivos tal como se tiene en cada distrito. Al no estar establecido no deberían estar en funcionamiento y, si funcionan, la DESA debería intervenir para fiscalizar", explicó Hidalgo.

La norma del Minsa establece que el entierro de los fallecidos por coronavirus se realice de acuerdo a la Ley de Cementerios; es decir, en camposantos públicos o privados.

"La norma no lo prevé, lo que queda es la habilitación de espacios en los cementerios distritales. Entonces, se deben utilizar los que se tienen en lugar de utilizar los cementerios temporales", sostuvo.

Actualmente, según información del Comando Regional COVID-19, existen 13 cementerios temporales habilitados que han recibido a un total de 113 fallecidos por el nuevo coronavirus. Tras el escándalo desatado por las condiciones en las que fue instalado (cerca a una laguna de oxidación y con filtración de agua contaminada en las fosas), el cementerio temporal del distrito de Pátapo no fue contabilizado por el Comando.

Los distritos que cuentan con un cementerio temporal son Monsefú, Tumán, Cayaltí, Pacora, Picsi, Ferreñafe, Mórrope, Lambayeque, San José, Pimentel, Santa Rosa, Ciudad Eten y Puerto Eten. Además, según el Comando, el 80% de los municipios tienen dispuesto un espacio para este fin; sin embargo, se desconoce si han pasado por una verificación de la autoridad de salud.

A inicios de mayo, la DESA emitió el informe técnico n.° 000012-2020 donde concluyen que la norma vigente no establece el tipo "cementerio temporal", por lo que si se destina un terreno este se deberá mantener con esa función y finalidad.

La República intentó comunicarse con la responsable de dicha entidad, Liliana Díaz Rojas, para conocer si han verificado que estos camposantos cumplan con las normas sanitarias, pero no contestó nuestras llamadas. Mientras las dudas continúan, los familiares siguen esperando una respuesta.