Clínicas en Arequipa piden hasta S/50 mil a pacientes COVID-19

Wilder Pari Arequipa

La pandemia del COVID-19 ha sido una oportunidad de negocio para las clínicas privadas. Así lo demuestran sus exorbitantes precios por servicios de hospitalización o pruebas de descarte. En la ciudad de Arequipa, se requiere un mínimo de 25 mil soles para que un enfermo por coronavirus acceda a una cama particular.

En la ciudad mistiana, dos clínicas privadas reciben pacientes con COVID-19: San Pablo y Vallesur AUNA. En la primera indicaron que para la hospitalización se necesita pagar una garantía inicial de 25 mil soles. Si se requiere internarse en UCI, la garantía inicial sube a 50 mil soles. Arequipa pasa por un déficit de estas unidades.

En la clínica Vallesur AUNA, se informó que la garantía inicial para hospitalización por COVID-19 equivale a 50 mil soles.

En ambas clínicas no se detalló el número de camas UCI disponibles. Según la Gerencia Regional de Salud (Geresa), hasta el 4 de junio, en la clínica San Pablo había un internado en UCI y cuatro hospitalizados.

El personal de recepción de ambas clínicas, desconocía el reciente acuerdo entre el gobierno central y la Asociación de Clínicas Particulares (ACP), para que los nosocomios privados reciban asegurados del SIS. El Estado pagará el internamiento, pero necesariamente el paciente debe ser referido desde un hospital del Ministerio de Salud (Minsa).

El acuerdo, señala que por día de cama UCI, el Estado abonará 3600 soles. Debe considerarse que se tratan de precios sociales, pues el precio normal llegaría hasta el triple.

Escándalo por pruebas

Las clínicas privadas son cuestionadas por el cobro elevado de las pruebas moleculares para descartar el COVID-19, aunque estas eran procesadas sin costo en laboratorios del Instituto Nacional de Salud (INS). Contraloría detectó que las clínicas cobraron hasta 600 soles por los tamizajes. El gerente de Salud, Leonardo Chirinos, señaló que el Laboratorio de Referencia Regional de Arequipa, procesó 843 muestras moleculares de clínicas privadas.

Hasta el jueves, Vallesur AUNA, ofrecía las pruebas moleculares a 275 soles. El costo se elevaba a 371 soles, si el hisopado se tomaba a domicilio. El material seguiría enviándose a laboratorios estatales, pues se indicó que el paciente debía consultar su resultado 48 horas después, en la web del INS. La prueba rápida o serológica, tiene un valor de 218 soles si se toma en la sede hospitalaria, y sube a 324 soles si es a domicilio.

En la clínica San Pablo, señalaron que ya no tenían tamizajes moleculares, pero su precio bordeaba los 500 soles. Por ahora solo realizan el descarte serológico, a 180 soles. El mismo valor tiene en la clínica Arequipa. En la clínica San Juan de Dios, vale 106 soles. Estos dos últimos establecimientos, no hospitalizan a pacientes COVID-19.

El congresista Edgar Alarcón, indicó que el Estado también debe responder por estas pruebas. Citarán a la Comisión de Fiscalización al ministro de Salud Víctor Zamora, además del jefe del Instituto Nacional de Salud, César Cabezas. ❖

En Cusco y Tacna clínicas no atienden a infectados

En la ciudad de Tacna, la clínica La Luz es la única con infraestructura del sector privado para atender casos de COVID-19, aunque todavía no ofrece el servicio de tratamiento y hospitalización, pues los nosocomios públicos tienen capacidad de atención. Sí ofrece las pruebas rápidas a 180 soles.

En Cusco, los casos se siguen tratando en los hospitales de EsSalud y el Minsa. El jefe de la Diresa, Danilo Navarro, refirió que los establecimientos privados pueden atender pacientes moderados y que ninguna clínica cuenta con UCI para casos de COVID-19. A inicios de la pandemia, los centros privados cedieron sus ventiladores mecánicos de mediana gama al Sistema Nacional de Salud.

fiscalía debe actuar con pruebas

Estamos en una economía de libre mercado, por tanto, no se puede regular el precio que cobran las clínicas. Lo único que puede hacer el Estado, es pagar el monto en favor del usuario, como en el convenio con las clínicas.

No solamente vemos que las clínicas quieren maximizar sus ganancias, se sabe de algunos médicos que han pedido vacaciones en hospitales del Estado para atender en particulares.

En cuanto a las pruebas moleculares, sí podría configurarse un delito. Si el INS no cobra un sol por los análisis, ¿cómo las clínicas pueden cobrar hasta 400 soles?. En época de pandemia no pueden hacer eso. Con la denuncia pública de la Contraloría, la Fiscalía ya debería intervenir, pues el costo por tomar y trasladar las pruebas no saldría más de 80 soles.

En el caso de las pruebas rápidas, no podrían tomarse acciones si la clínica realiza todo el proceso.