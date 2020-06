Acondicionan colegios para entrega de alimentos y materiales educativos

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) autorizó el uso de hasta 500 soles a más de 54 mil instituciones educativas de los recursos transferidos del Programa de Mantenimiento 2020-3 con el objetivo de que adquieran kits de higiene y garanticen condiciones sanitarias seguras a los padres de familia y al personal de apoyo durante la distribución de los materiales educativos y de los alimentos de Qali Warma.

Como se recuerda, el Pronied programó la transferencia de 165 millones de soles a 54 453 locales escolares para la adquisición de kits de higiene a fin de evitar la propagación de la COVID-19. A la fecha, se ha efectuado el 98% de las transferencias, lo que corresponde a alrededor de 163 millones para 53 382 locales educativos.

En la región Amazonas se ha transferido el 98,46% de los recursos programados, beneficiando a 2111 locales educativos. Uno de ellos es la IE Seminario Jesús María, ubicada en Chachapoyas. Ydelfonso Montenegro, director de dicho colegio, contó que el pasado 30 de mayo se efectuó la limpieza y desinfección de sus ambientes con el apoyo de la Compañía de Bomberos N.° 101 Higos Urco. Es el segundo año consecutivo que reciben el apoyo de esta institución.

Montenegro consideró que estas transferencias son “muy importantes para las instituciones educativas que no contamos con recursos. Es cierto que no tenemos estudiantes, pero no podemos aislar al colegio porque estamos acudiendo a entregar materiales y trabajar la parte administrativa”. Con los recursos autorizados, pudo adquirir lejía, jabón líquido, papel higiénico, papel toalla y escobillas para la limpieza.

“Con las transferencias del Pronied hemos mejorado los servicios higiénicos, arreglando las cañerías y los pisos. Además, instalamos 3 tanques de agua, cambiamos las barandas de las escaleras y se hizo tratamiento a los techos de dos aulas que ya tenían filtraciones de agua”, explicó el director. Estos trabajos se efectuaron con las transferencias de mantenimiento realizadas entre los años 2017 y 2020.

En las últimas semanas, algunas instituciones educativas del país han convocado a los padres de familia para entregarles los alimentos de Qali Warma y los materiales educativos. Los días lunes y martes pasados se distribuyeron los alimentos de Qali Warma en la IE Seminario Jesús. Los materiales educativos fueron entregados semanas antes.

“En los lugares alejados se necesitan mucho más estos recursos porque no se tiene cómo financiar la limpieza y desinfección de los locales para atender a los padres”, expresó Ydelfonso Montenegro, quien asumió la dirección de la IE Seminario Jesús en el año 2019.