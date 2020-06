La modelo y excandidata al Miss Perú en 2018, Lucero Sánchez, denunció la filtración de un video íntimo en el que aparece junto con su expareja, el cual se ha propagado en redes sociales y en páginas pornográficas.

Según reveló a América Noticias, a raíz de la difusión de este material, la joven es víctima de acoso cibernético y sufre de ataques de pánico y ansiedad, debido a que le han llegado numerosos mensajes despectivos a su celular por parte de personas desconocidas.

Ella cuenta que esta situación se ha repetido desde hace varios meses, pero que a finales de mayo llegó a un punto álgido, por lo que decidió presentar la denuncia al otro involucrado, Anderson Montoro, quien fue su enamorado desde 2014 hasta 2018 y que tenía el video en su celular.

“El teléfono lo tomó un amigo cercano de él, que es uno de los principales sospechosos de todo esto y que hay pruebas que señalan a este amigo como una de las primeras personas que empezó a difundir el video”, explicó la joven.

Montoro, quien reside en Chimbote, negó ser responsable de la difusión de las imágenes. Él maneja una versión similar a la que dio la denunciante, ya que uno de sus amigos las habría obtenido durante una reunión.

“Le presté a un amigo mi celular porque me dijo que necesitaba comunicarse con su enamorada. Se lo presto por cinco minutos, está a mi lado y luego me dice ‘cholo, me voy al baño’ y no regresaba", afirmó el joven, quien también habría denunciado a su amigo tras reunir pruebas.

El abogado de la víctima precisó que el culpable puede afrontar una pena privativa de la libertad de hasta seis años por incurrir en el delito de violación a la intimidad.

