Lambayeque: 748 médicos y enfermeros no laboran en tiempos de coronavirus

En la región Lambayeque hay 1781 médicos y enfermeros distribuidos en los seis hospitales más importantes y son: Almanzor Aguinaga Asenjo, Regional Lambayeque, Luis Heysen, Referencial de Ferreñafe, Las Mercedes y Sanidad Policial.

Sin embargo, el 43% del personal asistencial que significa 780 profesionales no labora en el estado de emergencia, lo que genera problemas en la atención de pacientes con coronavirus.

Así lo señaló el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes en un informe respecto a la situación laboral en los nosocomios. Por ejemplo, indicó que en los dos hospitales COVID: Regional Lambayeque hay 854 galenos y enfermeras, de ese total no lo hacen 364 y en Luis Heysen de 334 son 236 los que realizan funciones y 90 están ausentes.

Las Mercedes

En tanto en el Hospital Las Mercedes de 370 profesionales, 114 laboran y 256 no lo hace. Mientras en el Hospital Referencial Ferreñafe tiene 46 trabajadores, de los que 41 sí labora y cinco no, y en la Sanidad Policial hay un registro de 89 profesionales, de ellos 30 asisten al nosocomio y 39 no lo hace.

“La situación es difícil, pero tienen que tomarse acciones para garantizar la atención de los pacientes”, remarcó Hidalgo.

El déficit de recursos humanos generó preocupación en el Comando COVID Sipán, que pidió la contratación de personal para fortalecer la atención de las víctimas del coronavirus.