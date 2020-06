“Necesitamos comer”: ambulantes se resisten a abandonar alrededores de Gamarra [VIDEO]

En medio de la pandemia por coronavirus, ambulantes de Gamarra invadieron nuevamente los alrededores del emporio comercial en el distrito de La Victoria. Muchos ciudadanos manifestaron que tenían que vender para seguir subsistiendo durante el estado de emergencia dispuesto por el Gobierno peruano.

Esta situación volvió a repetirse esta semana, los comerciantes informales mencionaban que “no se iban a mover”, ya que tenían que conseguir dinero para alimentar a sus familias. “¿De dónde saco?”, indicó una vendedora hacia algunos trabajadores de llantas.

La aglomeración de las personas era evidente y varios manifestaban que llevaban muchas deudas, por lo que tenían que salir a las calles a ganar dinero. “Tengo tres perros, hijos, tengo que pagar la escuela, la luz, los gastos, y más. Tengo que trabajar por mis deudas. Es estresante, pero debo vender. No he vendido nada, incluso, me han quitado”, expresó.

Otras personas manifestaban que han estado laborando en el comercio informal por más de 30 años. “No he vendido nada. Me han sacado mi mercadería a los de fiscalización. Yo estoy enfermo y me expongo porque tengo necesidad”, señaló un señor que sufría de diabetes.

Además, otra señora comentó que al día sacaban de 150 a 200, pero esto era reducido por el alquiler del espacio y otros costos de la Municipalidad. Una vendedora indicó que salía de su vivienda alrededor de las tres de la mañana para poder laborar en las calles de La Victoria.

“Ocho personas para alimentar. 30 soles para mi comida al menos me llevo. Tres de la mañana acá estamos. Con taxi me vengo para trabajar, todo sea por mis hijos”, expresó. Agregó que ni bien llega Fiscalización solo tienen 30 segundos para movilizarse.

“Más o menos. Va a la venta. La necesidad es grande. Todos necesitamos. Hay personas que tienen deudas, por eso salimos. Desde las cinco de la mañana, aquí caminando, las que se puedan. San Juan de Miraflores. Serenazgo se lleva casi todo”, explicó una señora. Hasta el momento, los fiscalizadores de La Victoria han estado desplazándose junto a la Policía Montada para dar con los comerciantes informales.