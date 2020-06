Encuentran muertos a dos varones en diferentes parques de la ciudad de Arequipa

Dos varones fueron hallados muertos en dos parques de la Ciudad Blanca. Las autoridades han ordenado que sean internados en patología del hospital Covid-19, donde se determinará si tenían Coronavirus o no.

Un primer cuerpo fue hallado este jueves en la madrugada, en el parque Jorge Basadre la urbanización Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de Bustamante y Rivero. Se trata de una persona de unos 75 a 80 años de edad, que estaba en medio de los pastos.

Las autoridades constataron que no tenía signos de violencia y a bordo de un vehículo, un médico y el personal del recojo humanitario de cadáveres del MINSA, procedió a llevarlo hacia Patalogía del hospital Covid-19. Fue ingresado como No Identificado.

Horas después, otro varón de unos 57 años de edad, fue hallado muerto dentro de parque Sembrando un Futuro, ubicado en la Av. Los Incas del Cercado, a la altura del instituto Certus. También estaba en posición de cúbito ventral y fue levantado por el mismo equipo que lo llevó al hospital Covid-19.

Ambos cuerpos permanecen como NN hasta el momento, y la Gerencia de Salud aún no se ha pronunciado al respecto. No se descarta que sean indigentes, debido a que no tenían documentos personales ni objetos de valor al momento del hallazgo.