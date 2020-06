Un local de venta de oxígeno fue clausurado por personal de fiscalización de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, pero a las horas fue reabierto tras la queja de personas que necesitaban con urgencia el insumo, que es de vital importancia en estos días para pacientes con síntomas causados por el nuevo coronavirus.

Según la dueña del establecimiento, la comuna decidió cerrarlo temporalmente porque la licencia de funcionamiento no estaba vigente. Ella indicó a América Noticias que el error había sido de las autoridades ediles.

“Solo falta actualizar la licencia de funcionamiento porque obviaron un punto a la hora de dar el permiso. Es por tema de la gente misma de la municipalidad. (...) Nosotros estamos trabajando honestamente, estamos dando un insumo vital que es el oxígeno. Entonces parece que ni la Policía ni la municipalidad entienden eso”, aseguró.

El cierre temporal del local causó incertidumbre en las personas que por varias horas hicieron largas colas para comprar el oxígeno.

Un hombre comentó que tuvo que llorar para que le dejen comprar algunos balones y cuestionó el cierre del establecimiento, teniendo en cuenta que es requerido para las personas con COVID-19.

“Tengo tres enfermos, ¿es justo? Le estoy rogando, le he llorado ahora al señor. Qué hago, car..., ¿se da cuenta la cólera?, ¿qué hacemos?, ¿qué hacen las autoridades en este país”, sostuvo.

Otra mujer también mostró su desesperación porque era el único lugar donde pudo encontrar el insumo, ya que en otros sitios se había agotado,

“Ayer yo me he ido al Callao y no he encontrado oxígeno. Ahora vine acá, yo vi que no había, pero me dijeron que iba a llegar y ahora la municipalidad lo cierra. Mi familiar satura 74 por minuto. O sea él no puede estar sin oxígeno”, lamentó.

El citado medio asegura que se contactaron con la comuna sobre el hecho y tras conocer sobre la espera de varias familias, el alcalde Álex Gonzáles ordenó reabrir el local.

La clausura del mencionado establecimiento se llevó a cabo en un operativo conjunto de la Policía y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para supervisar el funcionamiento de locales de venta de oxígeno. Algunos de estos lugares fueron cerrados temporalmente por diversas faltas.

