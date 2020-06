Cusqueños bloquean vía férrea para evitar que entren o salgan de Machu Picchu

Este 5 de junio, la vía férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu amaneció bloqueada por piquetes de pobladores. Ellos afirman que impedirán el tránsito a las comunidades circundantes, como medida para protegerse del nuevo coronavirus.

La decisión de cerrar la única vía de acceso que tienen se dio después de conocerse un posible caso de COVID-19 en el distrito de Machu Picchu Pueblo.

William Chirinos, presidente de la comunidad de Qorihuayrachina, señaló que sus comuneros están bien organizados. Informó también que nadie podrá entrar ni salir de la zona, ya que pueden propagar la enfermedad entre sus habitantes.

“Desde hoy está totalmente prohibido el acceso de personas que no sean de la zona. No queremos que ingrese gente de Ollantaytambo a Machu Picchu ni al revés, aquí vamos a estar resguardando la integridad de los pobladores”, advirtió.

“Hacemos un llamado a la Policía de Machu Picchu Pueblo para pedirles su apoyo, nos estamos organizando e implementando y avisamos a la población que no les gusta acatar las leyes, que ya no se puede pasar a Machu Picchu, no se atrevan a venir, aquí vamos a estar las 24 horas del día”, agregó otro comunero.

Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu Pueblo emitió un comunicado suspendiendo todo servicio de traslado humanitario.