Con BIM y DNI te estafan y luego usan tu identidad para cometer nuevos delitos

Abad Ventura

Si fuiste estafado virtualmente no solo debes denunciar ante la Policía a los autores sino vigilar en redes sociales para que no usen tu identidad en nuevos delitos.

John Yupa tramitó por internet la compra de una tablet para su sobrina. La madre de la escolar recorrió todas las tiendas de ventas en el Cercado. Los precios eran elevados y en otros casos había desabastecimiento de equipos.

Jhon encontró varias ofertas en OLX. Le ofrecieron una tablet a 600 soles. Contactó a la supuesta vendedora, Angie Villanueva. Se pactó la compra y la entrega en el Mall Plaza de Cayma, en la ciudad de Arequipa.

Sin embargo, tras el primer depósito de 300 soles a una cuenta BIM (billetera móvil) a nombre de Villanueva, esta le dijo que haría un viaje de emergencia a Camaná por trabajo. Le pidió efectuar el segundo depósito y que la entrega sería por la empresa Flores, ya no directa. La entrega nunca se concretó y el joven recién se enteró de la estafa cuando la “vendedora” lo bloqueó y nunca más le respondió. Hizo la denuncia en la comisaría de Zamácola. Ahí se enteró que Angie Villanueva tenía una denuncia por el mismo delito.

La estafa no terminó ahí. El lunes pasado un joven, muy molesto, acudió a su casa, en la asociación Las Flores de Cerro Colorado, exigiendo la devolución de 800 soles por la venta de un play station que nunca se entregó. Villanueva había usado la identidad de Jhon para timar a una nueva víctima.

¿Cómo robaron identidad?

Cuando John se contactó con “Angie”, ella le envió una copia del DNI y captura de su cuenta BIM. John hizo lo mismo Le dijo que era parte del proceso y también para que no haya desconfianza, le pidió que haga lo mismo. Grave error. Son los datos que posteriormente usó para engañar al comprador del play station.

El caso de Camila Nina Mamani fue diferente. La estudiante fue estafada en enero por la compra de un IPhone 7 por 800 soles. También le pidieron una copia del DNI. Con esa información los ladrones estafaron a otras tres personas que comenzaron a exigirle la devolución de 800 soles

“El 5 de mayo fueron a reclamarme de haberlos estafado. Recién al ver más reclamos en mi Messenger entendí que estaban usurpando mi identidad. Para ello, habían creado una cuenta BIM a mi nombre, y también enviaban la foto de mi DNI. Hasta habían sacado una foto de mi Facebook para colocar en el WhatsApp con el cual pactaban sus estafas”, señala

Camila hizo saber del ilícito en la comisaría de Alto Selva Alegre. Ahí se dio cuenta de una ingrata sorpresa. En el sistema tenía cuatro denuncias de estafa en Arequipa y una en Lima, algunas a nivel del Ministerio Público.

Juan García Menzala estafó a Camila y utilizó sus documentos para perpetrar nuevos engaños. García tenía 3 denuncias en su contra.

La Policía le dijo que no puede hacer nada por ella. Por eso decidió publicar en su Facebook alertando de las estafas con su nombre.

Conyuntura permite las estafas

Por el monto de lo estafado, sumas que no superan una UIT (4 200 soles), los casos se derivan a las comisarías. Es decir se archivan. Hay muchas dificultades para investigar, en esta cuarentena no se puede pedir el levantamiento de las comunicaciones ni el secreto bancario. La Policía tendría que enviar un oficio al Ministerio Público, pero no hay una mesa de partes virtual habilitada. Lo propio debería hacer la Fiscalía al Poder Judicial.

“Aún se hiciera todo este proceso, las operadoras no atienden estos casos. Si en un contexto normal demoraban de dos meses a más, imagínate ahora. Solo nos queda recomendar a la población que jamás envíen fotos de su DNI. También, que el pago por compras sea en una cuenta bancaria y no un BIM, esta no es confiable. Tampoco la cuenta, pero al menos te da más pistas para investigar y dar con el estafador”, señala un agente de Estafas.

Según el general PNP Victor Zanabria, jefe de la Macro Región Policial de Arequipa, desde el inicio del Estado de Emergencia, se ha registrado 75 denuncias por el delito contra la fe pública, ciudadanos suplantados en las estafas. Aunque la cifra debe ser mayor, muchos prefieren no denunciar. Si antes usaban la identidad completa y dirección de las víctimas, ahora lo están cruzando. Un agente de Ciudad Municipal pudo comprobar que enviaron la foto principal de un DNI y otra con la foto posterior del documento, pero de otra persona. “Buscan confundir porque también hay muchas personas que se están dando cuenta”, dice.

¿QUÉ ES LA BILLETERA MÓVIL

BIM es el acrónimo de Building Information Modeling, más conocido como la billetera móvil. Para obtener solo necesitas un número de celular, luego marcar *838#, y enseguida colocar tu número de DNI y el número de la parte superior derecha. Luego digitas tu clave y ya tienes tu billetera móvil.

Bajo estos requisitos, es muy fácil sacar una cuenta BIM y poner el nombre de cualquier persona. Así, las víctimas saben a quién depositan, pero que no necesariamente es real.