Jhony Arotoma, alcalde de Andabamba, una localidad de Huancavelica, admitió que ‘piratea’ las señales de radio y televisión. Es decir, las utiliza sin el permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que los niños puedan sintonizar ‘Aprendo en Casa’.

“Reconozco que es una falta grave y está normado como un delito, con multas, pero mi pregunta es: ¿Si nadie me ayuda a resolver, cómo cree que voy a dar a mi niñez la educación?”, comentó.

Ningún menor en edad escolar puede ver el programa del Ministerio de Educación porque en Acobamba no hay internet ni se transmite el canal de televisión del Estado. Según Arotoma, la única radioemisora que podría transmitir ‘Aprendo en Casa’ cerró cuando el alcalde era otro, pues incumplía normas del MTC.

“¿Lo cierro (la señal de los medios)? Sí, pero en Andabamba no habrían clases virtuales. Esas clases de ‘Aprendo en Casa’ no se van a dar, ¿de qué forma si no hay nada? Si cierro esa transmisión televisiva, la radio y no se instala la repetidora, estoy seguro de que al 99 % de la población de Andabamba se le estaría quitando el derecho a la educación", explicó en RPP Noticias.

Dijo que pidió al sector de Transportes y Comunicaciones que lancen dos canales de televisión en el distrito, pero no respondieron.

Señaló que la mayoría de padres no puede apoyar a sus hijos con las clases ni con las tareas porque no cuentan con estudios básicos.

Raquel Martínez, directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba, aseguró que es difícil que los estudiantes reciban asesorías de sus maestros mediante llamadas telefónicas, como sí sucede en otros lugares, porque el distrito es uno de los que menor acceso tiene a servicios móviles.