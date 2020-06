Desde la embajada Argentina en San Isidro decenas de argentinos y peruanos residentes en Argentina exigen vuelos humanitarios para volver a dicho país. Ellos reclaman estar en un padrón, donde han aguardado por más de 80 días para abordar uno de los vuelos.

Entre los últimos reclamos de los ciudadanos es que el entrenador Ricardo Gareca accedió a uno de los vuelos humanitarios cuando existen más de 2.300 personas esperando y ya no cuentan con los recursos económicos para seguir en el Perú.

“Muchas de las personas ya no tenemos ningún centavo más para seguir aquí, lamentablemente, hay madres y niños que siguen en este país. El señor Gareca está yendo en un vuelo humanitario que puedo ser para una madre con niños”, indicó una peruana residente en Argentina.

Ella resaltó que están esperando por varios meses y no han recibido ninguna donación. “Estamos totalmente varados. No tenemos ayuda ni del Gobierno peruano ni argentino. La mayoría tiene vuelos con Latam, Lan, entre otras empresas”, explicó a Panamericana.

Por otro lado, un señor explicó sobre la situación actual de los peruanos y añadió que no están en contra de la embajada. “Nosotros somos más de 2.000, pero ya no tenemos. Deberían trabajar en conjunto tanto el Gobierno Peruano y Argentino para darnos una solución. Si bien somos peruanos de nacimiento, nosotros hemos vivido más de 20 años en Argentina. No criticamos la labor de la Embajada, necesitamos trabajar en conjunto para que podamos acceder a un vuelo humanitario”, mencionó.

El señor detalló que los vuelos salen en aviones de las Fuerzas Aéreas argentinas, de las cuales, solo alcanzan para 70. La otra joven manifestó que “los padrones de personas suelen repetirse y continúa aumentando el padrón”.

Entre otros testimonios, una señora indicó que solo vino a visitar a su madre y ahora se encuentra en el Perú. “Ahora, mis hijos están allá esperándome. Ya no he podido volver”, señaló.

“En visita a mi padre. Ahora me encuentro en Lima. Nos cerraron el aeropuerto. Esperemos que habiliten”, indicó otra joven. Según las personas, ellos se anotaron desde el primer día de cuarentena para volver a su país, pero aún continúan varados.

“Mi madre y yo estamos aquí varados. Existe mucha gente en la misma situación en provincia. Te cobran una fortuna para los hoteles”, puntualizó un señor. La situación no solo es en Lima, sino que existen más peruanos y argentinos que piden volver a su país.