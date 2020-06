La receta de médicos chinos para vencer al coronavirus en Arequipa

Elmer Mamani Arequipa

Protegidos con trajes de bioseguridad, cuatro médicos de China realizaron ayer por la mañana una inspección al hospital Covid-19 Honorio Delgado Espinoza de Arequipa.

El equipo de especialistas provino del hospital de Nanfang de la ciudad de Cantón, al sur de China. El país asiático fue punto de partida de la expansión del coronavirus. Liderados por la subdirectora del departamento médico, Guo Yi, visitaron los distintos ambientes donde permanecen internados pacientes graves con covid-19.

Momentos antes, intercambiaron experiencias con los galenos de Arequipa. Una de sus recomendaciones claves fue la medicación para pacientes graves. “Las dosis altas no ayudan a la recuperación, sino ralentiza la enfermedad”, interpretaba su traductora. A este punto añadieron que tienen que suministrarse medicinas juntas, por sí solas no dan resultados. Resaltaron que no existe un fármaco efectivo aún contra este virus. También dieron su receta para tratar de impedir que casos leves agraven y lleguen a necesitar camas UCI. Enfatizaron el control estricto de las personas con enfermedades preexistentes y de avanzada edad. Añadieron que deben realizarles tomografías cada 48 horas y con análisis de sangre y de descarte cada cierto tiempo.

Uso de Ivermectina

Sobre el uso de la ivermectima, un antiparasitario que se usará para los enfermos en Arequipa, sostuvieron que en China nunca lo usaron, pero que haría mejorar la salud bastante de los infectados. Para los pacientes leves, los extranjeros señalaron que más que cualquier medicina para recuperarse el enfermo debe tener una buena nutrición a base de proteínas y que esté bien hidratado. Señalaron que así el virus se “va por si solo”. “En China los enfermos leves solo han recibido medicinas para aminorar el dolor o cualquier molestia. Eso sí recibieron bastante apoyo emocional, eso hacía de que el virus puede eliminarse por si solo”. Además de estos tópicos para el tratamiento médicos, ¿cómo pudo China controplar la pandemia? Guo Yi señaló que la receta es hacer “un diagnóstico temprano del Covid-19 y realizar el aislamiento obligatorio del paciente”. Centralizar la atención solo para casos covid-19 es primordial. Es mejor que un solo hospital se haga cargo de esta enfermedad y que los demás atiendan otras dolencias, para evitar más contagios, diagnosticaron. Antes de ingresar al Honorio Delgado, señalaron que el clima podría favorecer a disminuir la propagación del virus. “Como tienen un aire más limpio, más oxigenado, y mayor recepción de luz ultravioleta, todo esto puede traer algunos beneficios” opinaron. Mientras que a la ciudadanía les recomendó ser solidarios no solo en acatar las disposiciones del Estado, sino además en cumplir estrictamente la higiene personal y vencer el virus. ❖

Ventiladores malogrados

Sobre la falta de ventiladores, el gobernador regional Elmer Cáceres sostuvo que en dos días regresarían dos de los 14 enviados para su reparación a Lima. Hay dificultades en conseguir las piezas de refacción.

Esperan que superado ese problema los otros 5 puedan ser retornados a la ciudad. Esto es urgente debido a que las camas UCI del Honorio están ocupadas. “Como son de diferentes marcas se está poniendo a licitación las piezas de reparación”, informó Percy Miranda, integrante del Comando Covid-19.