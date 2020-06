Víctor Zamora afirma que el país ya está en la “meseta” de contagios [VIDEO]

El Ministro de Salud, Víctor Zamora, indicó que, este 4 junio, el país se encontraba en una “meseta” respecto a los casos nuevos de contagio por el SARS-CoV-2.

Esto se había anunciado ya el 21 de mayo, cuando el Gobierno insistió en que el país estaría entrando pronto en una etapa de reducción lenta de los casos nuevos de infección y decesos, consecuencia de la COVID-19.

La periodista Juliana Oxenford, durante una entrevista en su programa en ATV Al Estilo Juliana, expresó: “Ahora mismo, si yo le pregunto si estamos en una meseta, ¿qué me dice?”. Zamora respondió llanamente que “sí”.

No obstante, este aclaró que los reportes diarios no siempre son una ‘impresión’ fidedigna de cómo está la pandemia en un determinado día. “Si el reporte de contagios habla de 100 infectados, estos no se infectaron el día del reporte, sino días antes”, advirtió.

El funcionario añadió que era difícil responder con una respuesta específica a la pregunta de si el país ya se encuentra en la etapa de decaimiento de los efectos de la pandemia, debido a que esta actúa de acuerdo a la región en la que se encuentra.

“Hoy, la epidemia es absolutamente heterogénea. En el norte, está bajando, excepto en Tumbes. En otras regiones, está en ascenso, como Arequipa, Ica y Áncash”, explicó el titular del ministerio.

Esto explicaría por qué algunas provincias han sido más afectadas que otras. Factores geográficos, económicos, políticos, religiosos y administrativos son claves para determinar el avance del virus en las comunidades urbanas y rurales.

“La sumatoria de todos esos diferentes comportamientos, aparece como una meseta y empieza su descenso”, detalló más adelante el titular del ministerio responsable del sector Salud del país.