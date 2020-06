En conferencia de prensa por el día 81 del estado de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, el presidente Martín Vizcarra anunció que el Gobierno implementará 4154 nuevas camas hospitalarias en las regiones con mayor número de pacientes infectados con COVID-19 a nivel nacional.

“Hemos aprobado la construcción de 4154 nuevas camas adicionales a las que ya tenemos. Al inicio de la pandemia en el mes de marzo, teníamos disponibles solo 2 mil camas para atender el COVID-19. Ahora hay 12 mil, sin embargo, somos conscientes que no son suficientes”, indicó Vizcarra.

“Estas 12 mil camas no necesariamente están ubicadas en la zona de hospitalización de pacientes que requieren su uso. Muchas de ellas están en regiones donde no hay el requerimiento correspondiente y somos testigos de que las personas van a los hospitales grandes y conocidos pero ya no hay camas. Entonces tenemos que aumentar la oferta en Lima y en las regiones que hay que atender de manera urgente”, agregó.

La distribución de las nuevas camas hospitalarias a nivel nacional irá de la siguiente forma: Lima (1800), Piura (500), Arequipa (500), Lambayeque (344), Áncash (320), Loreto (300), Ucayali (190), La Libertad (100) y Cusco (100).

Implementación de las camas hospitalarias en las regiones con más casos de coronavirus.

En tanto, en Lima Metropolitana, la región con más casos y más muertes por coronavirus en Perú, irá de la siguiente manera: San Miguel (800), Villa El Salvador (500), San Juan de Lurigancho (200), Lima (200) y Comas (100).

