Advierten riesgo de desabastecimiento de oxígeno en Hospital de Tumbes

La Contraloría General de la República advirtió riesgo de desabastecimiento de oxígeno, así como situaciones adversas que no permiten agilizar el funcionamiento de la planta de oxígeno en el Hospital Regional “José Alfredo Mendoza Olavarría” JAMO II-2 de Tumbes.

Según el Informe de Orientación de Oficio n.° 4864-2020-CG/GRTB-SOO, se identificó una necesidad de mejora en la gestión de suministro de oxígeno medicinal, ya que se genera el riesgo de su desabastecimiento en las distintas áreas del hospital y que se afecte la salud de los pacientes hospitalizados.

De la revisión a la orden de compra n.° 241 del último 28 de abril para la adquisición de oxígeno medicinal (equivalente a 1,099 balones) por un monto de S/ 124,945.31, se evidenció que al 22 de mayo del presente año esta orden se encontraba aún en estado de ejecución con un saldo pendiente de entrega que, según el Departamento de Farmacia, solo alcanzaría para cubrir hasta el día siguiente.

Por ello, dicho departamento procedió a realizar un nuevo requerimiento para la adquisición de oxígeno el mismo viernes 22 de mayo, es decir un día antes de que se acabe la provisión; requerimiento que fue atendido de manera parcial por las áreas competentes (sólo 18,447 de 85,349.70 m3 solicitados) por motivos presupuestales.

Donaciones de oxígeno

Además, el equipo auditor realizó una visita el 25 de mayo y verificó la documentación que sustenta las entregas de los balones de oxígeno, detectando que hasta ese día aún existía un saldo de 31 balones pendientes de entrega. Esto, sumado a algunas donaciones recibidas por una empresa privada, permitiría que el hospital cuente aún con unos balones de oxígeno en su almacén en calidad de reserva.

Estos hechos advierten que los requerimientos de oxígeno se ejecutan con un tiempo previo muy reducido y cuando se cuenta con cantidades mínimas, lo que puede incidir en las cantidades entregadas por el proveedor y en la periodicidad, no garantizando la continuidad del abastecimiento de un bien necesario para la atención de pacientes hospitalizados.

El informe también señala que no se estableció un plazo para a la orden de servicio n.° 292 de 13 de mayo de 2020 para el mantenimiento correctivo de planta de oxígeno medicinal del Hospital Regional JAMO II-2, ubicado en Ciudadela de Noé, por un monto de S/ 47,512.94; a pesar de que el proveedor indicó en su proforma que se realizarían en dos días como máximo.

Los funcionarios responsables indicaron que existe una limitación para el establecimiento del plazo contractual y que la contratación se encuentra en estado “pendiente de realización” debido a que el proveedor indicó que no disponen del módulo de arranque (tarjeta para funcionamiento de máquina), por ello, el hospital se encuentra a la espera de que el proveedor consiga la tarjeta.

Planta de oxígeno

También se advierte que la Unidad de Logística no ha comunicado a la Oficina de Administración los hechos suscitados y que coordina directamente con el proveedor la prestación del servicio; por otro lado, la Oficina de Administración señaló que no ha recibido la referida orden de servicio, evidenciándose que no se han cursado las comunicaciones respectivas para obtener alguna solución.

Cabe destacar que, desde la fecha de suscripción de la orden de servicio el 13 de mayo hasta la fecha de la visita realizada el 25 de mayo de 2020, han transcurrido doce días sin que se inicie la ejecución del servicio, ocasionando que no se agilice el funcionamiento de la planta de oxígeno y generando el riesgo de afectación a la prestación del servicio de salud a la población, que actualmente se encuentra en Estado de Emergencia Nacional.