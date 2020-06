Adolescente que asesinó a niña en Independencia podría salir antes de centro juvenil

El adolescente de 15 años, que violó y mató a una niña de 4 años en Independencia, solicitó al Poder Judicial acogerse al recurso de conclusión anticipada, pedido que fue aceptado y con lo que su sanción podría ser reducida.

No obstante, el fiscal presentará la acusación y el juez deberá determinar si corresponde una reducción o si se acoge el pedido fiscal para que cumpla la pena que le corresponde.

El abogado penalista, Vladimir Padilla, explicó que esta figura legal solo podrá reducir su sanción hasta un año y tres meses ; es decir podría salir en libertad entre 9 u 8 años.

“La conclusión anticipada te da un beneficio, pero ojo, si el Fiscal no acepta, no hay. Consiste en qué el Fiscal plantea una investigación, inicia tu juicio y tú te declaras culpable. Usas esa figura y puede haber una reducción pero es no es mayor, sino de un séptimo de la medida socioeducativa; es decir si es que te van a 10 años, ahora te podría tocar 9 u 8”, indicó a La República.

No obstante, para Padilla este recurso no es de todo malo, ya que si analizamos otros escenarios, el menor podría recibir menos años de sanción.

“Si él se está acogiendo a la conclusión, él se está reconociendo su responsabilidad legal. Por renunciar ir a juicio le dan este beneficio (...) No es malo, porque a través de un juicio , más allá de las pruebas que puedan haber, puede de que el Fiscal no pueda sustentar adecuadamente y podría absolverlo o una pena mucho menor”, mencionó.

Agregó que al ser menor de edad, el infractor solo puede ser condenado a un total de 10 años en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, exMaranguita.

Durante la audiencia virtual, el menor pidió disculpas a la madre de la pequeña y relató cómo es que sucedieron los hechos. Cabe mencionar que el terrible asesinato ocurrió el pasado 2 de marzo en el distrito de Independencia. El cuerpo de la pequeña niña fue hallado en un cerro conocido como ‘La Mina’, en Payet. Su cadáver estaba dentro de un costal de rafia, horas después de haber sido raptada.

Casi 6 días después, el adolescente de 15 años fue capturado en las inmediaciones del Mercado de Frutas en San Luis.