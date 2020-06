En el último día del mes de mayo, el Ministerio de Salud reportaba que se realizaban 49.041 pruebas diarias, entre moleculares y rápidas, para detectar a las personas infectadas por la COVID-19; sin embargo, la situación ha variado a inicios de junio, debido a que en los dos últimos días, estas han pasado a 17.785 diarias y 15.897, respectivamente.

Es decir, el 1 y 2 de junio, apenas se llegó a la tercera parte de pruebas realizadas el 31 de mayo. Estas cifras se comparan con las registradas en los días del 19 y 25 de mayo cuando se tenía 18.475 y 19.955 pruebas en el ámbito nacional.

El 1 de junio se reportó 5.563 nuevos casos por el virus Sars-Cov-2 cuando apenas las pruebas diarias fueron de 17.785; es decir, 12.222 personas dieron negativo a una de las dos pruebas. No obstante, si se compara la cifra del 19 de mayo, hay un aumento progresivo de los infectados con menos pruebas realizadas.

El día 19 de mayo se reportó 4.550 nuevos casos con 18.475 casos; es decir, con un número mayor de pruebas se obtuvo un menor número de contagiados y más personas que dieron negativo a la prueba: 13.925 (Ver gráfico 1). Incluso, si se compara con fechas de inicios del mes anterior, el 3 de mayo, las pruebas ascendían a un promedio de 19.492 y se registraban 3.394 infectados por el nuevo coronavirus.

Ahora, si se compara el 1 de junio con el 1 de mayo, en solo 30 días, hubo una evolución del promedio de personas que dieron positivo a la COVID-19. El primer día del mes de mayo se realizaron 24.246 pruebas diarias y se registró 3.483 nuevos contagiados de coronavirus. No obstante, en este primer día de junio, las pruebas solo fueron de 17.785 y se reportó 5.563 nuevos casos. (Ver gráfico 1)

Estos número representan que hay un aumento de los infectados: 2.088 respecto al mes anterior. Incluso, con un número menor de pruebas realizadas. Por otro lado, si se compara el 2 de junio con el 2 de mayo, la situación es similar.

El 2 de junio se registró 4.845 nuevos casos de contagiados de 15.897 pruebas tomadas; no obstante, 30 días antes, el promedio era de 2.000 personas infectadas diarias. El 2 de mayo, se reportó 2.075 personas con el virus Sars-Cov-2 de 13.106 pruebas. Un aumento de 2.770 casos y con solo de diferencia de 2.791.

Estas cifras revelan que hay un ascenso de cifras tal como lo manifestó el decano del Colegio Médico del Perú, Dr. Miguel Palacios, “aún no estamos en una meseta, estamos en una especie de ‘escalera’”.

No obstante, según el médico infectólogo, Dr. Juan Villena, sí nos encontraríamos en una meseta, ya que las cifras no se verían por su ascenso diario, sino mediante el porcentaje total de los casos diarios con respecto al número de pruebas. “Sube y baja los infectados diarios, eso es normal, no es un aumento del doble ni del 80 % va a seguir dándose, pero esto se mantiene en un sólido porcentaje; es decir, es constante el porcentaje total, por lo cual no hay un ascenso como se manifiesta”, indicó a Diario La República.

“Esta enfermedad duplica los casos de coronavirus. Inclusive, puede ser menos, esto se cuenta en porcentaje en relación con lo que tenía de ayer. Este porcentaje es constante, incluso da a la baja”, mencionó.

Hasta la fecha, el número de personas hospitalizadas ascienden a 8.930, de los cuales 964 permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) conectados a un ventilador mecánico. Asimismo, el Minsa informó que 69.257 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.

En Lima reside el mayor número de contagiados: 105.797. Le siguen las regiones Callao (12 911), Lambayeque (9138), Piura (8148), Loreto (5355), La Libertad (5114), Ancash (4668), Ucayali (4467), Arequipa (3727), Ica (3536), Junín (1951), San Martín (1433), Tumbes (1226), Cusco (1125), Huánuco (987), Cajamarca (830), Ayacucho (790), Amazonas (637), Madre de Dios (561), Moquegua (508), Pasco (476), Huancavelica (455), Tacna (447), Puno (399) y Apurímac (198).

