Callao: Escuadrón de Emergencia frustra feminicidio en pleno toque de queda

Un exfutbolista, un licenciado de las fuerzas armadas y hasta un pastor evángelico se encuentran entre los intervenidos desde las 8.00 de la noche del martes y las 4.00 de esta madrugada por vulnerar la cuarentena obligatoria y el toque de queda decretado por el gobierno para frenar la propagación del coronavirus.

En esta operación ejecutada por agentes del Escuadrón de Emergencia del Callao en diversos sectores de la provincial constitucional, se intervino a unas 300 personas y vehículos.

Durante el operativo fue detenido Andy Zevallos Flores (38), cuando intentaba asesinar a golpes a su conviviente Doris Chacaliaza Figueroa (38) en su vivienda del jirón Cusco 448.

A esa misma hora, otro grupo de agentes de esa unidad auxiliaron al motociclista Luis Rausseo Pérez (30). “Fue auxiliado inmediatamente por personal de rescate y fue conducido a la clínica San Gabriel, de La Perla”, reveló el comandante Richard Morales.

También impusieron 4 papeletas de Infracción a Jhonatan Rodríguez Hernández (no usar mascarilla), Aquiles Uceda Siguas (negar a identificarse), Jeferson Girón Cardoza (realizar actividades no esenciales) y Pedro Quillas Alanya ( no respetar el mínimo de distancia).

Como se sabe, tal era la desorbitada cantidad de infractores a las medidas sanitarias que el gobierno se vio obligado a crear un registro de estas personas para que la fiscalía inicie acciones penales.

Desde el inicio de la cuarentena, al menos 100 mil policías y 60 mil militares han sikdo desplegados a lo largo y ancho del país para realizar el control y patrullaje.