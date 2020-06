La cifra de fallecidos por el nuevo coronavirus continúa en aumento en el Perú y el mundo. Según informó el Ministerio de Salud (Minsa), hasta este miércoles 3 de mayo, 4.894 personas han perdido la vida en el país a causa de la COVID-19.

No obstante, a pesar de que el número de muertes se elevó respecto al reporte anterior, aún existen ocho regiones que no han reportado ningún deceso en las últimas 24 horas; es decir el 32% del territorio nacional no registra ninguna víctima mortal por coronavirus.

Según la Sala Situacional del Minsa, estos departamentos son: Huánuco (13), Ayacucho (7), Madre de Dios (6), Tacna (5), Cusco (3), Apurímac (3), Moquegua (2) y Huancavelica (1).

Asimismo, las otras regiones que si presentan fallecidos son: Lima (1.947), Lambayeque (621), Piura (538), Callao (346), Loreto (300), Áncash (286), Ica (261), La Libertad (212), Ucayali (113), Tumbes (79), Arequipa (51), San Martín (28), Amazonas (26), Junín (20), Pasco (11), Puno (8) y Cajamarca (7).

Más de 3.000 adultos mayores han fallecido por COVID-19

Según estadísticas de la Sala Situacional, a la fecha 3.355 personas mayores de 65 años con coronavirus han perdido la vida desde que inició la pandemia. Esta cifra corresponde al 69% del número total de fallecidos.

Este sector se ha convertido en uno de los colectivos más vulnerables y más afectados por esta enfermedad. Incluso la primera víctima mortal del coronavirus en el Perú fue un anciano de 78 años de edad. El hecho ocurrió el 19 de marzo, cuatro días después de decretar el estado de emergencia.

En tanto la cifra de casos positivos en el Perú alcanzó los 178.914 infectados. De este número, 10,101 se encuentran hospitalizados y 998 están en UCI conectados a un ventilador mecánico. Asimismo, se ha reportado 72 319 pacientes dados de alta.

