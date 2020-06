El Gobierno Regional de La Libertad anunció nuevos casos positivos y muertes en la región a causa del coronavirus.

Según su reporte oficial se registró los tres primeros decesos en el distrito de Ascope, elevando los fallecidos a 22 en la provincia homónima.

PUEDES VER Tratamientos dentales costarían hasta 40 % más

Por su parte, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Ascope, John Vargas Campos, lamentó los decesos y el aumento de infectados.

“Desde un inicio he pedido a las autoridades de Salud que hagan su trabajo y que no esperaba, y no espero, que Ascope se convierta en un Chepén (por el aumento de casos y muertes)”, enfatizó la autoridad.

PUEDES VER Crean prototipo de cama UCI para pacientes COVID-19

Además, hizo hincapié en equipos de respuesta rápida para las tomas de muestra a los ciudadanos. Por el momento, hay 3 mil pruebas para realizar el descarte de nuevos casos.

Magdalena de Cao

Asimismo, se anunció los primeros dos contagios del COVID-19 en el distrito de Magdalena de Cao, aumentando el número de infectados a 232.

En ese sentido, la cifra de pacientes se incrementa 5153 casos en la región, siendo las provincias de Trujillo, Chepén y Pataz los lugar con mayor número de contagios.