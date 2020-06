Coronavirus en Perú. Personal de salud sigue saliendo de los hospitales para protestar por la calidad de los equipos de protección personal que deben utilizar para atender pacientes en la zona COVID-19.

Los cuestionamientos giran en torno al filtro de las mascarillas, cuyas cajas tienen inscritas “non medical” (no médico), al material de los overoles, pero también porque piden pasar por una prueba rápida que les permita saber si son portadores del nuevo coronavirus.

Mientras eso sucede en las calles, la Contraloría General de la República realizó una auditoría a la compra de material médico realizada por la Red Asistencial de EsSalud Lambayeque durante el periodo marzo-abril.

El órgano de control detectó que vienen adquiriendo los productos cada vez a mayores precios, llegando incluso a costar más del doble de su precio inicial, lo que ha generado un presunto sobrecosto de S/356,265 solo en un mes.

Según el informe de orientación de oficio n.° 103-2020, en ese lapso, la Red Asistencial de EsSalud Lambayeque adquirió un total de 669,505 unidades de mascarillas, mandiles y guantes por un importe de S/1’007,096.

En la primera compra (18 de marzo), las mascarillas de protección respiratoria N95 fueron adquiridas a un precio unitario de S/12.95; sin embargo, entre el 7 y 22 de abril, se compraron a dos proveedores distintos a S/16 y S/38 cada unidad. Es decir, costó hasta S/25 más de lo pagado inicialmente.

El mayor desembolso adicional de dinero ocurrió en la compra de mascarillas asépticas descartables. Estas fueron adquiridas inicialmente a S/0,56 la unidad, por lo que el 10 de marzo se compraron 99,480; sin embargo, en las tres adquisiciones siguientes, el mismo proveedor las vendió a S/1.50 cada una. En total, teniendo en cuenta el costo inicial, se pagaron más de S/123,789 adicionales.

La Contraloría identificó lo mismo en la compra de otros siete materiales médicos como guantes y mandiles descartables, donde se pagó desde S/0.30 hasta S/4.00 adicionales.

La Unidad de Programación de la Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial informó al órgano de control que los proveedores no cotizan y que pasada una semana cambian sus precios. No obstante, tal como consta en el informe, no remitieron de manera documentada información que pruebe lo mencionado.

Consultado al respecto el gerente de la Red, Gustavo Ganoza Tresierra, informó que actualmente existe mucha demanda y poco oferta, por lo que los proveedores elevarían los precios “no dejando otra opción que comprar a mayor precio”.

“Esto no significa sobrevaloración, ni corrupción, puesto que se están siguiendo los procesos correspondientes invitando a varios postores a ser proveedores. Se cuenta con la documentación para corroborar que todos los proveedores han elevado costos aduciendo la escasez mundial", indicó.