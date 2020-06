Piura: hospital de Paita colapsa por falta de implementos médicos

Edwin Hougton Rosas, empresario y representante de la organización civil ‘Fuerza Paita’, lamenta que el segundo puerto más importante del país, y por tanto principal brazo económico de Piura, tenga un hospital totalmente colapsado, sin oxígeno, medicinas ni camas clínicas suficientes.

Se trata del nosocomio ‘Nuestra Señora de las Mercedes’, que se ha convertido en hospital COVID debido a la emergencia sanitaria pero nunca tuvo una partida presupuestal para ese fin. Hougton refiere que antes de la pandemia el director del nosocomio ya les había comunicado todos los problemas que tenían, y ahora la gente se está muriendo porque el centro no tiene los implementos necesarios.

“Falta de todo. El hospital estaba adecuado para 16 pacientes, en este momento tiene más de 40 pacientes, la semana que pasó llegó a 62”, precisa.

Por eso es que la población de Paita puso todas sus esperanzas en la visita que les hizo el ministro de Vivienda Rodolfo Yáñez el sábado pasado. Pensaron que traía un anuncio especial bajo el brazo pero, según indica Hougton, no cumplió con las expectativas del pueblo.

Ese día, el representante de ‘Fuerza Paita’ expuso todas las necesidades del hospital ‘Nuestra Señora de las Mercedes’. Pero el ministro preguntó qué estaba haciendo la sociedad civil para superar esta situación. La respuesta fue inmediata. Le dijeron que organizaron una cruzada para comprar balones de oxígeno, entregaron una donación de manómetros y que actualmente están atendiendo las ollas comunes bajo la dirección del padre Domingo García. En ese momento los reunión ya tenía visos de enfrentamiento.

“El ministro Rodolgo Yañez quería convencer dándole muchas vueltas al asunto, habló tanto que le dije: señor ministro, está pasando las horas y no ha dicho qué es lo que trae para Paita. Entonces dijo que si yo lo iba a interrumpir, mejor se cerraba la reunión. Lo cierto es que le daba muchas vueltas al asunto porque no tenía nada para Paita. Al final comenzó a hablar bien de la sociedad civil, dijo que éramos el brazo articulado del Estado y podíamos ayudar mucho. También pidió disculpas por la exasperación. Entonces, comunicó que había 50 camas para el hospital de Paita”, relató Edwin Hougton.

Pero los voceros de la población le preguntaron al titular de Vivienda dónde las iban a poner si no había ni carpas. Del pueblo surgió la propuesta para que el alcalde de Paita se reúna con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias con el objetivo de que este gremio empresarial done las carpas.

El tema del hospital encabeza la agenda de los paiteños por la pandemia de la COVID-19. El representante de ‘Fuerza Paita’ sostiene que el centralismo existente en la región hace que el dinero, los médicos, las medicinas, las pruebas rápidas lleguen para la capital de la región, mientras que al puerto piurano que tiene 170 mil habitantes le han entregado 2000 pruebas rápidas y 200 pruebas moleculares.

“No sabemos cuántos infectados tenemos. Nuestras caletas, centros poblados, distritos, están abandonados. Aquí nadie reclama porque cuidan sus puestos, yo no pertenezco al aparato político y puedo abrir mi boca y decir con respeto la verdad. Me incomoda todo esto porque soy principal contribuyente, ¿dónde están mis impuestos?. Facturo alrededor de 6 a 8 millones de soles anuales y le pago un dineral a Sunat que se lleva el 25% de las utilidades, pero no se ve reflejado en Paita. Tenemos canon pesquero, canon petrolero y canon minero. ¿Dónde está ese dinero?”, reclamó Hougton.

También cuestionó que el ministro de Vivienda esté trabajando solo con el Gobierno Regional de Piura “que está catalogado como uno de los que menos ha hecho por su región y encima hay corrupción”, anotó.