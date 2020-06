Denuncian suplantación en Universidad Andina

Redacción Sur

La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez sigue en el ojo de la tormenta. Un docente denunció al excoordinador de la casa de estudios de la filial Arequipa, Jorge Bustinza Orihuela, de suplantar los documentos de un curso de postgrado y cobrar indebidamente su remuneración.

Fortunato Turpo dictó el curso de Jurisprudencia Constitucional y Tribunales Constitucionales, para la maestría de Derecho en junio de 2019 en la filial Arequipa de la Andina. En su condición de contratado debía presentar sus informes finales, listado de notas y asistencias ante la secretaría de la escuela de postgrado de la casa de estudios. Luego de eso debería esperar la aprobación para que le giren su pago de S/ 3000.

Pasaron los meses y en octubre recibió la llamada de un compañero de trabajo de la universidad. Le contaron que el coordinador de la filial Arequipa había cobrado su cheque usurpando sus informes.

Según contó este docente la firma de Bustinza Orihuela aparecía en sus informes y cobró por el curso que dio. De inmediato denunció lo ocurrido ante el director de la escuela de postgrado de la Andina, Obdulio Collantes.

En su denuncia explica que los informes usurpados ingresaron el 6 de setiembre de 2019 en la oficina de secretaría de Postgrado ubicada en Juliaca. Luego de eso el cheque de pago salió a nombre del coordinador de la filial Arequipa.

“A pesar de las pruebas el director de la escuela de postgrado no hizo nada. Entonces he elevado mi denuncia ante el rector de la universidad, Leopoldo Cari, y también al jefe de la oficina de Control Interno, Joel Villazante”, anotó Turpo.

Villazante inició un proceso de investigación. Sin embargo, este se vio truncado. Primero por la decisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) de negar el licenciamiento a la Andina. Y luego por el inicio del estado de emergencia a causa de nuevo coronavirus.

Niega todo

La República consultó con Villanzante, pero este adujo que no podía brindar ninguna declaración sin el permiso del rector de la universidad Andina. Señaló que sí conoce el tema y que se resolverá cuando culmine el estado de emergencia.

El que sí habló fue Bustinza Orihuela. Este manifestó que todo se trata de un mal entendido. “Ya hablé con el señor Turpo, no sé porque sigue haciendo problemas. Ya se le explicó que fue un error en la emisión de los documentos. Se le va a pagar".

Bustinza Orihuela asegura que no hubo dolo en el acto y que no fue intencional el cobro irregular. “Yo también dicté curso en postgrado, seguro hubo una equivocación, pero no fue intencional”, dijo.

Sin embargo, no supo explicar por qué su firma aparece en los documentos que presentó Fortunato Turpo.

Interpondrá denuncia penal

Ante la demora de la casa de estudios en resolver el tema, Fortunato Turpo ha señalado que interpondrá una denuncia penal contra Bustinza Orihuela por el delito de usurpación. Deslizó que esta no sería la primera vez que pasa este tipo de irregularidad.

“Tengo entendido que en otras oportunidades ha pasado algo parecido. Lo que sí es cierto es que hay otros maestros a quienes no se les paga incluso desde hace 3 años. Esto ya lo conoce la Sunedu y sé que es uno de los motivos por los que se ha negado la licencia a la universidad Andina”, acotó.