Cusco: Transportistas no cumplen medidas sanitarias y generan riesgo de contagio de la COVID-19 

Los trabajdores del sector Transporte deben adoptar el protocolo de prevención ante la COVID-19, de lo contrario, podrían convertirse en focos infecciosos. Pese a ello, la mayoría de transportistas en Cusco no han implementado las medidas requeridas para ofrecer el servicio de manera segura. Así lo advirtió la Contraloría General de la República.

El ente fiscalizador detectó que los operadores de transporte en Cusco incumplen el 60% de sus obligaciones establecidas en el protocolo aprobado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Es así que ponen en riesgo a la población de contagiarse con el virus mientras usan el servicio.

De acuerdo al informe emitido por Contraloría, el 100% de los transportistas no ha colocado la pantalla transparente para aislar al conductor, no han puesto avisos informativos sobre la pandemia, no toman la temperatura corporal del chofer y conductor, ni han implementado tachos con bolsas negras para segregar adecuadamente los residuos.

La Contraloría advirtió otras faltas, no menos graves. Informaron que el 67% de los transportistas no han destinado personal para cumplir la desinfección diaria de los vehículos, ni han instalado un lavadero de manos con el respectivo jabón, dispensador de alcohol en gel y papel toalla.

PUEDES VER: Cinco regiones del sur reciben millonario incentivo por cumplir metas de inversión

Las falencias también fueron detectadas en cuanto al actuar de las autoridades. Según la Contraloría, la fiscalización parcial del cumplimiento del "protocolo sanitario sectorial para la prevención de la COVID-19 a cargo de la gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte, provocaría el riego de contagio entre el personal del servicio urbano y los usuarios.