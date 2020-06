Cusco: Dos pollerías que vendían por delivery fueron clausuradas por insalubres

En operativo conjunto desarrollado por el Ministerio Público y Municipalidad de Cusco para verificar las condiciones en que trabajan restaurantes, pollerías, pizzerías entre otros del mismo rubro, se clausuró dos locales por no cumplir con las condiciones mínimas de salubridad.

Pese a ser un requisito para reiniciar sus actividades, los trabajadores no contaban con un certificado que demuestre que no son portadores del COVID-19. Las autoridades al verificar estos locales encontraron excreta de roedores, insectos, comida guardada, área de almacenaje sucios, entre otras observaciones que demuestran que no cumplían con los protocolos sanitarios.

El operativo inopinado se hizo en las zonas comerciales del distrito de Cusco, precisamente pollerías ubicadas en la avenida. de La Cultura y urbanización Magisterio fueron cerrados.

El Fiscal de Prevención del delito, Eduardo Poblete Barberis, pidió a los pobladores evitar comprar comida delivery que es ofrecida por las redes sociales “Exhortar a que se abstengan de comprar en lugares donde no sabemos dónde se está produciendo, en redes sociales de pollerías, restaurantes y no sabemos si están fabricando en condiciones insalubres”, precisó.