Cusco: Catedráticos de Unsaac se declaran en huelga virtual

Luis Álvarez

Cusco

El inicio del semestre académico en la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco (Unsaac), sufrió un nuevo retraso. Los docentes denuncian el incumplimiento de compromisos por parte de la autoridad, como la dotación de laptops, el fortalecimiento de capacidades para el manejo del soporte tecnológico, el pago de una serie de bonos extraordinarios.

Mediante un comunicado, el Sindicato de Docentes Universitarios de Cusco (Sinduc), expusieron sus demandas ante la comunidad. Advirtieron que de no ser atendidas se declaran en huelga virtual indefinida.

En el pliego de reclamos de los catedráticos, informan que no se cumplió con la capacitación para el inicio de las clases remotas. Argumentan que varios maestros no están familiarizados con el uso de la tecnología. Asimismo reclaman el pago de un bono extraordinario para costear el Internet, cambio de régimen de ascensos, promociones y nombramiento de catedráticos.

Resaltan que se debe entregar equipos tecnológicos al 100% de docentes universitarios, además de la instalación y actualización de programas para dictar las clases virtuales.

FUC se pronuncia

La respuesta de los estudiantes no se hizo esperar, Guillermo Ramos, presidente de la Federación Universitaria de Cusco (FUC) , refirió que los más de 19 mil alumnos se perjudican con la medida tomada por sus maestros. "Los docentes debieron incorporarse a sus actividades el 18 de abril, no sabemos si hubo o no un proceso de capacitación para el uso de las aulas remotas. Nos sorprende que decidieran realizar su huelga cuando miles nos preparábamos para las lecciones académicas" dijo el dirigente.

El estudiante reconoció que muchos maestros desconocen el manejo adecuado de las plataformas virtuales. "Se debe implementar una jornada intensiva de capacitación, lamentablemente existe una brecha tecnológica en la región que también incluye a los alumnos".

Ramos consideró que la mayoría de las demandas de sus maestros les tomó por sorpresa. “Existe un decreto del gobierno que facilita la entrega de bonos a estudiantes en vulnerabilidad económica, no sé si aplica a los maestros, considero que ellos tienen un sueldo y pueden acceder a los equipos tecnológicos a diferencia de nosotros que no contamos con ningún ingreso", concluyó.