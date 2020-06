Cuatro gestantes con COVID-19 dieron a luz con éxito en hospital de Cusco

Las mujeres embarazadas están consideradas como población vulnerable ante el coronavirus. Aun así, cuatro gestantes dieron a luz exitosamente en el Hospital Regional del Cusco, desde que inició la cuarentena. Todas ellas se recuperan de la enfermedad y sus bebés reciben vigilancia permanente de personal médico.

Una mujer de 50 años de edad fue la última en dar a luz en el nosocomio. Alumbró a dos gemelos. En su caso presentaba varios factores de riego como complicaciones con la placenta y su edad. A pesar de ello, la mujer salió triunfante de la cesárea y se recupera de la operación y el coronavirus.

En tanto, sus dos hijos permanecen internados en el Servicio de Neonatología. Dado que nacieron prematuramente, personal de salud monitorea su evolución. Se desconoce si alguno resultó contagiado con la COVID-19.

El jefe del servicio COVID-19 del hospital, Enrique Arana, explicó que aún no existe evidencia que las madres puedan trasmitir el virus durante el parto o antes del nacimiento. No por eso dejan de tomar las medidas de bioseguridad, pues no se descarta que el bebé resulte infectado al momento de nacer.

Según informó el jefe del servicio de gineco-obstetricia, una mujer gestante aún está a espera de dar a luz. Así como ella, las mujeres embarazadas que dan positivo al test de descarte del coronavirus son derivadas a una sala especial en el servicio COVID-19. En caso no, ingresan al área de maternidad.