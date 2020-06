El presidente de la Corporación Regional de Taxis de Lambayeque, Segundo García Sánchez señaló que 11 mil taxistas formales no volverían a trabajar en la Ciudad de la Amistad, al término de la cuarentena por el coronavirus por no contar con la Tarjeta Única de Circulación (TUC), requisito que exige la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).

El dirigente señaló que desde marzo a la fecha, más de 2,000 transportistas informales circulan por las diferentes vías sin que cumplan con las medidas de bioseguridad, lo que aumenta el riesgo de contagios.

PUEDES LEER Coronavirus: urge replantear estrategia sanitaria ante cercanía de diez mil casos en Lambayeque

García enfatizó que el ayuntamiento exige a los transportistas el TUC, cuando de 11,500 choferes, solo 500 tienen en orden sus documentos.

Autorización municipal

“La mayoría de taxistas no tienen la Tarjeta Única de Circulación no por culpa de nosotros, sino de la comuna, debido que los expedientes no han sido tramitados en su momento”, expresó.

En ese contexto, García manifestó que entabló diálogo con la Gerencia Regional de Desarrollo Vial a fin que se rectifique la disposición edil, debido que la Policía Nacional –dijo- solo necesita la autorización del municipio.

“Nosotros somos respetuosos de las medidas, sin embargo la autoridad municipal debe acceder al diálogo”, expresó.