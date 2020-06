¿Por qué algunas personas infectadas de COVID-19 no presentan síntomas?, según Elmer Huerta

El doctor Elmer Huerta reveló las tres posibles teorías que explicarían por qué hay personas que, a pesar de estar infectadas del nuevo coronavirus, no presentan ningún tipo de síntoma durante el tiempo de la enfermedad.

“¿Por qué las personas infectadas con COVID-19 son asintomáticas? Es una excelente pregunta que aún no tiene respuesta. ¿De qué depende? Existen tres teorías”, mencionó el especialista.

Según explicó, la primera se refiere a que el paciente pudo infectarse con una carga viral muy pequeña. “Entraron unos cuántos virus y estos no fueron suficientes para que desarrolle síntomas”, dijo.

Asimismo, la segunda hipótesis estaría relacionada con la existencia de anteriores resfriados. “Hay virus coronas que causan el 30% de los resfríos. Si una persona sufrió muchos episodios de infecciones en su vida, de repente tiene inmunidad cruzada, y eso haría que no desarrolle síntomas”, señaló.

Finalmente, la tercera teoría manifiesta que podría ser “algo genético, con lo que hemos nacido, con lo que el virus no tiene potencialidad de causar enfermedad”.

No obstante, recalcó que aún no existe un consenso en la comunidad científica sobre la causa o las causas específicas para establecer por qué el 80 % de las personas infectadas no presentan ningún tipo de síntomas o los presenta levemente.

Cabe resaltar que en el Perú, la cifra de casos positivos en el Perú alcanzó la cifra de 170.039 hasta el lunes 1 de junio. De este número, 8.868 se encuentran hospitalizados y 975 están en UCI conectados a un ventilador mecánico. Asimismo, se ha reportado 68.507 pacientes dados de alta y 4.634 fallecidos.

