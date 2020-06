“Estoy bien, sáquenme de aquí, me quieren embolsar”, esas fueron las últimas palabras que - según un grupo de familiares - dijo Alex de la Cruz, un joven con COVID-19 que falleció este martes 2 de junio en el hospital San José en el Callao.

De acuerdo con el testimonio de la familia, el occiso habría pedido que la Policía asista al nosocomio para que le den de alta, sin embargo, horas después murió. El hermano del fallecido relató que desde las 4 de la mañana recibió mensajes por parte de él, en los que resaltaba su buen estado de salud.

“Me dice: ‘Hermano sácame por favor. Trae a la Policía que de acá me van a embolsar’. He llamado a mi hermana, quien vive al frente del nosocomio, y le digo que le alce la mano para que sepa si está bien. Él lo hace más de cuatro veces. Hasta las 6 de la mañana he estado conversando con él”, relató a Prensa Callao TV.

Agregó que dos horas después de haberse comunicado, una enfermera del centro médico se contactó con él para darle a conocer la terrible noticia.

"Me llama del celular de él y me dice 'Ha fallecido con él'. Le pregunto qué doctor ha estado de turno y me dice 'No sé', eso es lo que me indigna", mencionó.

Dicen no haber sido informados sobre lo ocurrido con su hermano, a pesar de haber transcurrido hace más de cuatro horas de su fallecimiento. Ellos piden que se investigue el caso, pues no entienden la causa de la muerte.

“Los doctores me decían que criticaba y exigía que le brinden medicamentos y oxígeno. Siempre le quitaban oxígeno y él era una persona que reclamaba”, relataron.

Por su parte, La República se comunicó con el hospital San José. Ellos aseguraron que el médico encargado ya se habría comunicado con los familiares y que ellos habrían entendido las causas del deceso, las cuales fueron a causa del nuevo coronavirus.

No obstante, se comprometieron a contactarnos con el profesional de la salud, sin embargo, hasta el cierre de la nota no recibimos respuesta.