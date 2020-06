Callao: personas hacen filas para reabastecer sus tanques de oxígeno

Conseguir un balón de oxígeno o reabastecerlo se ha convertido en una odisea en el Perú. No solo los precios llegan hasta los 5.500 soles, según un estudio de La República, sino también deben hacerse largas filas para adquirirlos.

Por ejemplo, en el Callao, un grupo de personas llegó hasta un centro de abastecimiento de oxígeno para llenar sus propios balones, los cuales son utilizados por pacientes que tienen cuadros complicados de coronavirus.

Según algunos testigos, la empresa cobraba entre 400 y 500 soles por el reabastecimiento de 30 cilindros diarios por distribuidor.

“Yo estoy llamando desde ayer al SAMU y no quiere venir la ambulancia. Mi tía está en un asilo de ancianos del Callao. Tengo que venir para abastecer por la vida de mi tía”, dijo una señora para Canal N.

Ante esta situación, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Víctor Bocangel, explicó las razones de la escasez de este producto, que viene perjudicando considerablemente a los pacientes con COVID-19.

“Estamos haciendo todo el esfuerzo para resolver el problema de la escasez del oxígeno. (...) Hay un alto consumo de este elemento, también el problema —en el caso de Iquitos— era el mercado negro que hacía que los balones de oxígeno que se entregaban no necesariamente lleguen a los hospitales o al ciudadano. También está resolviéndose el tema de que los hospitales tengan línea de oxígeno o los cilindros que puedan abastecer este mayor consumo de oxígeno”, mencionó para Canal N.

En ese sentido, aseguró que el ministerio que representa viene gestionando la autorización de algunas empresas productoras de oxígeno medicinal.

“Lo que hemos hecho es coordinar con los proveedores de oxígeno para que las plantas que no producen oxígeno medicinal tengan autorización para que se sumen a la fabricación. (...) en cuanto al tema de los precios, no es un asunto que el Ministerio pueda controlar, sin embargo, se están haciendo coordinaciones para establecer mecanismos para que no tengan dificultad para la adquisición”, señaló.