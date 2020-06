24 niños y adolescentes fallecieron por la COVID-19 en todo el Perú

En el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa) hasta el martes 2 de junio, 19 niños y 5 adolescentes han fallecido en el Perú a causa de la enfermedad del coronavirus. Según el informe de la Sala Situacional COVID-19, la mayoría murió en un hospital y el resto de personas en su domicilio.

En el portal Datos Abiertos se aclara que la región con mayor número de muertes de menores de edad es Piura con cinco niños fallecidos, mientras que Ucayali registra dos. Entre tanto, en San Martín, Ica, Loreto, Tumbes, Arequipa y La Libertad ocurrió el deceso de uno respectivamente.

Según el Ministerio de Salud, las 19 muertes reportadas en niños van desde los 0 a 9 años de edad. Los decesos son en su mayoría del grupo femenino. En tanto, el grupo de edad de adolescentes está de 10 a 17 años y solo se han producido cinco muertes.

En las últimas 24 horas se han reportado 128 nuevos fallecimientos; es decir, el número de muertes aumentó a 4.634 en el ámbito nacional. El grupo de edad con mayor número de decesos es el de los adultos mayores con 3.181. En segundo lugar son los adultos con 1.390.

Muertes por COVID-19. Créditos: Captura.

A mediados de mayo, el presidente dictaminó que los menores de 14 años podrán salir hasta 500 metros de sus domicilios; acompañados de sus progenitores un máximo de 30 minutos y una vez al día. Sin embargo, esto dependerá de los padres de familia.

Además, las restricciones son que no podrán acercarse a los juegos, ir a mercados o lugares con muchas personas. Agregar que solo algunos distritos tienen permitido la salida de los niños. “La idea no es agarrarlos y llevarlos a la calle, sino jugar con ellos para que no intenten jugar con otros niños. Suena terrible lo que digo, pero deben tener mucho cuidado, pues siguen habiendo contagios. No se puede coger como excusa esta salida para ir al mercado con el menor. Los padres tienen que ser muy creativos cuando jueguen con ellos”, aclaró Rolando Pomalima en una entrevista a diario La República hace unas semanas.

Hasta el martes 2 de junio, los contagios por la COVID-19 ascienden a 170.039 personas en todo el Perú.

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.