Denuncian a policía por grabar y abusar sexualmente de adolescente en comisaría de Carabayllo

El policía Enrique Cruzado Diaz (49) ha sido denunciado por grabar y abusar sexualmente de una menor de edad de 14 años, a quien habría contactado a través de las redes sociales mediante engaños para que asista a la comisaría Santa Isabel ubicada en el distrito de Carabayllo.

Según la denuncia presentada por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan, el efectivo policial la conoció cuando reportaron su desaparición de la adolescente hace dos años. A partir de allí, se ganó su confianza y la contactó nuevamente mediante las plataformas virtuales.

“Aprovechándose de la vulnerabilidad psicológica en que se encontraba, Cruzado le realizó durante varios meses tocamientos no consentidos, le incitó a fumar y la fotografió portando armas y en poses de connotación sexual”, indica la denuncia presentada.

La adolescente ya habría sufrido una anterior violación sexual en su vivienda ubicada en Villa el Salvador, donde nuevamente su agresor no ha sido procesado judicialmente. Luego de su huida, conoce al policía Carlos Enrique Cruzado Díaz, quien se volvería un nuevo agresor para la menor.

Desde el CMP Flora Tristán, venimos acompañando el caso de una adolescente de 14 años, quien en el 2018 fue víctima de abuso sexual por parte de un agresor en Villa El Salvador. Éste sigue prófugo de la justicia, a pesar de contar con una orden de prisión preventiva en su contra. pic.twitter.com/sQzxGwz2n7 — Flora Tristán 🇵🇪 #CuarentenaConDerechos (@CMPFloraTristan) June 2, 2020

“Él me decía que era mejor que mi hija esté en la comisaría y no en la calle. Que ahí estaría más segura. Decía que daban charlas de apoyo a niños que también habían sido violentados y que mi hija podía ayudarlos. Ahora sabemos por qué insistía tanto. No era para cuidarla, era para abusar de ella. Para abusar de mi niña que ya ha sido víctima antes”, relató la madre para Wayka.

La madre fue la persona que encontró los videos y fotos que le mandaba el efectivo policial por intermedio del correo electrónico. La progenitora halló material donde se observa a la menor en posiciones sexuales dentro de la comisaría.

Además, encontró material fílmico en donde se expone a la menor de edad semidesnuda. Su madre al preguntarle a su hija, ella reveló, entre llantos, que estas fotografías y videos fueron hechos por el policía Carlos Enrique Cruzado Diaz. Según la adolescente, la última agresión sexual fue el 17 de abril de este año, en pleno estado de emergencia.

“Mi hijita me ha contado entre lágrimas que el tipo ese la tocaba, le daba cigarros, le insistía para que pose con el arma, le ofrecía drogas. Si necesitas dinero anda a la calle y seduce a los hombres mayores, le decía. Y que él le iba a pagar si tenía sexo con él”, denuncia la madre.

La denuncia fue realizada el pasado 22 de abril; sin embargo, los avances fueron nulos. Según el parte policial, ese mismo día se informó al fiscal provincial Jorge Castillo Ccallo sobre el caso, pero se negó a iniciar la investigación porque “solamente están atendiendo casos de flagrancia delictiva y la mesa de partes de la Fiscalía se encuentra suspendida por el aislamiento social obligatorio de COVID-19”.

Recién el 21 de mayo, las diligencias quedaron a cargo de la Unidad Especializada de la Depincri Carabayllo, pero hasta la fecha, no han emitido las medidas de protección correspondientes para la menor de edad. El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán exige que se le aplique la prisión preventiva ante el Ministerio Público por la gravedad del hecho y los riesgos de obstaculización procesal.

“Exigimos que el Poder Judicial dicte medidas de protección a favor de la adolescente, en el marco de la Ley 30364, y que sus dos agresores sean sancionados con todo el peso de la ley”, manifestó el CMP Flora Tristán.

El pasado 29 de mayo, la entrevista de la cámara Gessell estaba programada; sin embargo, se suspendió al no asistir el abogado del policía denunciado. Hasta la fecha se desconoce si la Fiscalía ha tomado alguna declaración.