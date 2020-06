La violencia machista se acentúa

Paola Dávalos, poeta.

Hace más de dos meses que cumplimos con la cuarentena obligatoria por el Covid -19. La violencia machista se acentúa con el encierro de manera injustificable y perpetúa su continuidad dentro del hogar, ya que buena parte de los agresores viven dentro del entorno doméstico familiar. Los distintos tipos de violencia se manifiestan de manera psicológica, física y moral, siendo las de mayor número las violaciones y más grave, el feminicidio. El MIMP ha reportado en los últimos días un ascenso mayor a los 4 mil casos de violencia en todo el país de los cuales 112 son violaciones a menores de edad. La línea 100 desborda en llamadas y chats pidiendo ayuda. Es un problema que requiere medidas urgentes desde el Estado y también es nuestra responsabilidad ciudadana el no quedarnos callada/os ante ningún abuso. Denunciemos.

....................................................

La otra pandemia

Olenka Preciado, educadora y correctora.

El Perú, con un poco más de dos meses en cuarentena, sigue siendo afectado por la Covid-19. Vemos cómo aumentan las cifras de contagiados y fallecidos, sin embargo, no es el único virus que nos invade. Aproximadamente, se registran 2.600 casos de maltrato, 226 violaciones e interminables llamadas a la Línea 100, en este periodo de aislamiento. Sí, la violencia contra la mujer es la otra pandemia sin cura a la vista. Debido a las medidas de confinamiento, muchas de las mujeres en nuestro país no tienen más alternativa que convivir las 24 horas del día junto a su agresor. Por tanto, se exige una mayor atención a esta gravísima problemática, cada vez más invisibilizada, la cual no tiene cuándo acabar.