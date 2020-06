Padres de Universidad Andina de Cusco insisten en que se reduzca en 50% pensión

Cusco. El Consejo de la Universidad Andina de Cusco (UAC), aprobó reducir en un 20% las pensiones de los estudiantes. El porcentaje se aprobó pese a que los padres de familias y estudiantes solicitaron que fuera de un 50%. Fundamentaban su pedido en la crisis que afronta el país por el COVID-19. Ello provocó que las clases sean virtuales y no presenciales.

De acuerdo al documento emitido por la autoridad universitaria señala que la decisión la tomaron a solicitud de los alumnos de la Escuela Profesional de Medicina Humana, quienes propusieron un 10%, a razón de que por el confinamiento social existe el debilitamiento de la economía familiar.

PUEDES VER: Disputas por manejar el Gobierno Regional de Cusco

Yuri Ricalde, coordinador del colectivo solidario de los padres de familia de la UAC, indicó no estar de acuerdo con el 20% de reducción de pensión. Sostuvo que el pedido es de 50%. Para lograr su objetivo han solicitado la mediación de los congresistas por Cusco, asimismo presentaron una carta de reconsideración al rectorado, en la que solicitan una reunión técnica entre los usuarios y la prestadora de servicios educativos. “Los costos de servicios de agua, luz no son iguales a las se pagaba antes del estado de emergencia, tampoco hay el servicio de transporte, entonces no está realizando un gasto”.

Del mismo modo pedirán la intervención de Sunedu, para que evalúe la calidad de enseñanza virtual que presta la UAC.