Lambayeque: denuncian presunta negligencia hacia paciente con síntomas de COVID-19 [VIDEO]

Un ciudadano- que prefirió el anonimato- denunció al personal de salud de un hospital de la ciudad de Ferreñafe, ubicada en la provincia de Chiclayo, por una presunta negligencia médica. Señaló que el centro de salud sería responsable del fallecimiento de su familiar que padecía síntomas de la COVID- 19.

A través de un vídeo, se visualizó que un adulto mayor con síntomas de coronavirus llegó de emergencia a un nosocomio ferreñafano, pero no habría sido atendido a tiempo por el personal de salud.

“Ningún personal acá, ningún personal atendiendo a mi abuelo, y ha estado con la mascarilla abajo. Nadie sale a dar la cara.Uuna tira de sinvergüenzas, qué pensarán, que se muera mi abuelo sacándole la mascarilla”, señala el indignado ciudadano.

Más adelante, el ciudadano hace énfasis en que su pariente siempre estuvo durante mucho tiempo en el primero piso del nosocomio y sin recibir la atención inmediata, debido a que el personal de turno no habría hecho una intervención oportuna.

Posteriormente, el personal de salud habría subido al paciente al segundo nivel del hospital, donde horas más tarde falleció por la complicaciones en su estado de salud.

"(...) nos pareció raro porque todos se fueron a cenar arriba con el doctor de turno y ninguno quedó abajo. ¿Eso cómo se le llama? (...) ese personal de turno no vale para nada. No hubo nadie y hubo negligencia. Si no ha sido su colega, y ha sido usted, lo llevará en su conciencia”, indicó el ciudadano junto a sus otros familiares a un médico.

