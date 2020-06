El Perú alcanzó los 164.476 casos de Covid-19, lo cual lo ubica entre los 10 países con más contagios detectados en el mundo, después de Estados Unidos, Brasil, Rusia, España y otros.

Ayer, además, reportó, un nuevo récord diario: 8.805 casos positivos. Así cerró la semana con los promedios más altos –tanto en los contagios registrados, como en las pruebas aplicadas– desde que comenzó el estado de emergencia nacional.

Los más de 164 mil casos provienen de un total de un millón 58 mil 874 personas sometidas a las pruebas moleculares y, en su mayoría, serológicas (rápidas). El incremento de estos test, para el Gobierno, es lo que explica la aparición de más casos en los últimos días.

De hecho, en América Latina, el Perú es uno de los países con más pruebas realizadas. No obstante, los reportes oficiales de algunos gobiernos no distinguen qué tipos son. Y esto, para expertos en salud pública como la exministra Patricia García, sí resulta importante, ya que la mayoría solo usa las moleculares.

"El Perú tiene más casos porque busca más y hace más pruebas. Tiene un millón de pruebas y eso hace que no solo miremos la punta del iceberg, sino la base. La comparación con otros países no es correcta porque ellos solo miden casos con pruebas moleculares, pero nosotros hemos añadido las serológicas (lo cual, incluso, puede considerar casos antiguos)", dijo.

Agregó que las cifras diarias aún están dentro de lo esperado, debido al vínculo con el aumento de pruebas y al sistema de reporte de casos. "Lo que presentan los datos oficiales es el número de casos nuevos reportados, pero muchas veces hay pequeños retrasos en los reportes y llegan días después. Son diferencias que consideramos como ruido. La pendiente ya no es grande como al inicio, donde subía 4 o 5 veces más. Pero eso no significa que no puede seguir arriba, por eso hay que seguir observando".

Además de los casos, están las lamentables muertes. Hasta el día 77 de la cuarentena, 4.506 personas han perdido la vida a causa de esta infección, según el último informe del Minsa. Esto quiere decir que un día se han reportado 135 nuevos decesos.

Y, solo este fin de semana, entre las víctimas figuraban 7 médicos, según su colegio profesional. Estos galenos se suman a otros 34 que han fallecido en mayo y que laboraban en Lima, Iquitos y Pucallpa.

Este mes ha concentrado más del 50% de los casos de Covid-19 reportados por el Minsa.

“Lento descenso”

Antes de que se conozca las últimas cifras, y frente al reiterado cuestionamiento sobre la llegada a la meseta de contagios, el premier Vicente Zeballos aseguró que el Perú se encuentra en un descenso gradual de casos. "Estamos en esa perspectiva. Cuánto quisiéramos un descenso sustantivo; sin embargo, es gradual. Y es la lógica de esta enfermedad, es impredecible", dijo previo a su viaje a Piura.

A su llegada a esta región, la tercera con más alta letalidad y la cuarta con el mayor número de casos confirmados (7.504), un grupo de vecinos de la provincia de Sullana realizó una protesta, en la cual –con balones de oxígeno en las manos– denunciaron el desabastecimiento de estos insumos médicos.

En tanto, desde Áncash, otra región con alta tasa de letalidad, el presidente Martín Vizcarra también hizo referencia a la complejidad de la pandemia, que "tiene largos procesos de crecimiento y decrecimiento". "Estamos tres meses en este proceso y para poder concluir todo, en función de lo que dicen los expertos, es un proceso de 6 a 8 meses".

El Gobierno no descarta una eventual ampliación del estado de emergencia. “Es difícil poder cuantificar en un periodo de tiempo específico cuánto más se podría prorrogar o no. Esto tiene que estar sujeto necesariamente a informes científicos que tiene que emitir oportunamente el equipo que acompaña al Minsa”, dijo, por su parte, Zeballos.

Desde Áncash

Vizcarra llegó a Áncash por los 50 años del terremoto en Yungay. Durante su visita al hospital Víctor Ramos Guardia, de Huaraz, dijo que con solo 20 camas no tiene capacidad para atender la demanda. En el estadio Rosas Pampa se instalará un hospital de campaña.

