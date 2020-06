Lambayeque: hospital consumirá oxígeno de un año en tan solo 90 días

Coronavirus en Perú. Antes de la pandemia, el Hospital Regional Lambayeque (HRL) utilizaba mensualmente un promedio de 20,000 m3 de oxígeno medicinal. Ahora, a raíz del incremento de pacientes COVID-19, consume 3,000 m3 por día, 90,000 m3 al mes. Es decir, casi cinco veces más.

En marzo, el hospital suscribió un contrato con la empresa Praxair Perú S.R.L., a fin de abastecerse de 20,000 m3 de oxígeno mensual. Sin embargo, como la necesidad del insumo se multiplicó a causa del coronavirus, lo que iba a durar un año se acabará en tan solo tres meses.

PUEDES VER Personal de salud realiza plantón en Hospital Regional Lambayeque [VIDEO]

“El contrato previsto para un año se nos acaba este mes, por lo que estamos haciendo un nuevo contrato para ampliar el consumo. Si lo proyectamos hasta el otro año costaría cerca de S/1.2 millones, de lo que usualmente se gastaba S/300,000”, puntualizó el director del hospital, Omar Tineo Carrasco.

Actualmente, el HRL tiene dos sistemas para abastecer de oxígeno a los pacientes que presentan problemas para respirar. El primero utiliza oxígeno licuado que va directamente a la red y luego se distribuye a cada una de las 183 camas con puntos de oxígeno.

El otro sistema utiliza balones para almacenar oxígeno gaseoso, con el cual se puede atender a 20 pacientes que no obtuvieron una cama, pero este se debe renovar constantemente pues se acaba cada 3 o 6 horas.

PUEDES VER Lambayeque: policías denuncian que los obligan a trabajar sin condiciones

Frente a esta situación, el integrante del Comando Regional de Operaciones COVID-19, Nicolás Vallejos Celis, informó que se ha puesto en marcha el proceso para instalar una planta productora de oxígeno en el HRL. La planta utilizará el aire del ambiente para producir alrededor de 160 m3 de oxígeno medicinal por hora, lo que hará un total de 3,840 m3 diarios.

A la fecha, los términos de referencia fueron enviados al Área de Logística del nosocomio para que inicie con el estudio de mercado, pero finalmente sería el Gobierno Regional de Lambayeque quien financiará el proyecto valorizado en unos S/4 millones. No obstante, estaría lista en al menos tres meses.

Sin embargo, si era tan necesaria ¿por qué no se instaló antes? Consultado al respecto, el director del nosocomio explicó que no encontraron una empresa que pueda instalar una planta con la capacidad de producción requerida.

“Yo consumo 3000 m3 al día, una que me produce 200 m3 no me va a ayudar. Necesito una planta que supere lo que gasto. Antes no había, pero en el último pre-estudio encontramos que hay plantas que pueden producir a esa capacidad”, aseguró Tineo.

PUEDES VER Coronavirus: investigan retraso en entrega de 150 mil mascarillas en Lambayeque

¿Y en EsSalud?

En el hospital Luis Heysen, de EsSalud, ocurre una situación similar. Antes de la pandemia consumían 2.3 toneladas de oxígeno al mes; ahora, incluyendo al ‘Hospital Blanco’, utilizan 35 toneladas. Incluso, para que no haya un desabastecimiento, el isotanque debe ser alimentado cada 3 o 4 días con una nueva dotación.

Tras la alta demanda del insumo, la Red EsSsalud de Lambayeque informó que el contrato con la empresa proveedora -Praxair Perú S.R.L.- culminó, pero se encuentran en proceso de firmar una ampliación

Por otro lado, el gerente de la Red, Gustavo Ganoza Tressiera, informó que se evalúa la posibilidad de instalar una planta productora de oxígeno en lo que será el nuevo Hospital de Tumán, a fin de que pueda abastecer de este insumo a los nosocomios más cercanos de acuerdo a la necesidad.