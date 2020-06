Los ambulantes informales volvieron a salir a las calles luego de dos meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus. Ellos tomaron la decisión de vender sus productos debido a la falta de ingresos económicos, después de la extensión del estado de emergencia e inmovilización social hasta el 30 de junio.

Sin embargo, hay otros ambulantes que, tras el primer mes de cuarentena, se quedaron sin dinero y empezaron a ofrecer su mercadería en la vía pública. Este es el caso de un hombre adulto mayor, quien pertenece a la población vulnerable por COVID-19. Él confesó a las cámaras de América TV que es el único de su familia que sale trabajar para alimentar a sus hijos.

“Más miedo le tengo al hambre que al coronavirus. Tengo familia, tengo esposa, hijos, nietos y si estoy aquí es para comer. Cumplí la cuarentena como 25 días, pero luego tuve que salir y decía ‘Dios mío ayúdame’ porque el único que me puede ayudar es Dios”, dijo.

En medio de sus declaraciones, el ciudadano se quebró en vivo y reveló que antes de la cuarentena no estaba de acuerdo con el Gobierno del presidente Martín Vizcarra, sin embargo, su perspectiva cambió con las medidas decretadas para evitar la propagación del coronavirus.

“¿Y usted cree que no me da ganas de llorar al ver tanto sufrimiento, al ver tanta gente que se muere de hambre en los cerros? (…) Yo no lo llevaba al presidente (Martín) Vizcarra, lo juro en Cristo, pero ahora lo respeto, lo quiero y lo admiro. Estoy 25 días en la calle. El único que trabaja soy yo y tengo miedo que se enfermen”, concluyó.

