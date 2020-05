Transportistas de Arequipa en contra de suspensión de servicio

Desde este lunes nuevamente se suspende el transporte público en la ciudad. Ello luego que el último sábado, la comuna provincial de Arequipa emitiera un comunicado en el que prohíbe circulación de buses y de taxis.

Según informó la institución, el Comando COVID indicó que se hallaron casos positivos de coronavirus en diferentes empresas y que, pese a las medidas de seguridad que se implementaron, las unidades de transporte son un foco infeccioso.

Los dirigentes de transporte mostraron su rechazo a la medida. Indicaron que sienten que la Municipalidad Provincial de Arequipa está jugando con ellos, pues los hicieron acondicionar las unidades en corto plazo.

Además que por cada vehículo, se gastó un promedio de 300 soles, dijo el representante del consorcio Cono Norte, David Villanueva.

“Los costos de los implementos han subido y se ha invertido antes en el Sistema Integrado de Transportes y ahora en esto, los transportistas están endeudados y requieren trabajar. Esto parece más una medida política”, dijo.

También criticó que el Comando COVID de Arequipa no diera precisiones sobre los casos positivos en las unidades públicas, pues no se sabe la cantidad de choferes infectados o de que empresas son.

Villanueva indicó que si bien hay la disposición de que no operen, no se puede controlar del todo a los conductores para que no realicen el servicio.

También señaló que lo que proliferará será el servicio de transporte informal, pues la necesidad de desplazamiento de las personas continuará y frente a la necesidad siempre hay un servicio.