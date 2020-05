Juan Carlos Soto y Wilder Pari.

Fue una semana difícil para el alcalde de Arequipa. La decisión de reactivar el transporte urbano le costó muchas críticas. En esta entrevista explica las razones para volverlo a paralizar por dos semanas. Hubo incumplimiento de protocolos, choferes contaminados y ajuste de tarifas.

Usted ha sido muy criticado por reactivar el transporte urbano. ¿Conviene revisar la medida?

Claro que sí. Creo que no se le puede atribuir el incremento de casos en Arequipa al funcionamiento del transporte urbano. Los que dieron positivo esta semana usaron transporte informal (en semanas anteriores), viajaron en autos colectivos, en motos, en condiciones no razonables. Si el transporte no cumple los protocolos del MTC o sube la tarifa del pasaje, lo recomendable es suspenderlo.

De eso se deduce que los infectados en el transporte público de esta semana, se reflejarán a futuro?

Utilizo el racionamiento de los epidemiólogos, que hay un periodo de incubación, que va de 7 a 14 días.

El general Gratelly (jefe del Comando Covid-19) sostiene que Arequipa no necesita el transporte urbano. ¿No debió consensuarse esta medida con él. Si la cifra de infectados crece la responsabilidad política se la atribuirán a usted?

Creo que debe primar la razón y las decisiones deben utilizar el intercambio de ideas (…). De igual forma en el transporte, escuchamos los argumentos el día 27 y hemos llegado a algunos consensos (con el Comando Covid-19) como la de evaluar si cumplen el protocolo. Si no cumple, es una causal para suspender el transporte.

Pero parece que no fuese una decisión consensuada por lo dicho por Gratelly.

Hablé con él el viernes (…) Por lo observado la gran mayoría del transporte urbano no respetó el protocolo. Hay un problema de fondo, hemos observado que hay personas infectadas, choferes y cobradores.

¿Reactivó el transporte urbano el lunes pasado por presión de taxistas y empresas de transporte?

En lo absoluto. Una autoridad debe escuchar razones y hacer una evaluación concisa. Para nosotros si tienes reactivación económica, tienes que brindar el servicio de transporte urbano. Ese servicio debe cumplir con las garantías.

Queda la sensación que aquí se puso primero la carreta y luego los caballos ¿Los transportistas, antes de salir a trabajar no debieron cumplir los protocolos?

La ordenanza se aprobó el jueves (21 de mayo) y a partir de entonces ellos tienen la obligación de cumplir los protocolos. El problema no ha sido el acondicionamiento físico, sino vehículos que han llevado mayor capacidad de lo que establece la norma.

Pero no solo es un tema de aforo. Los choferes tenían que estar aislados con una plancha acrílica. Ninguna unidad ofrecía esas condiciones.

La inspección se hace en el campo, nuestra preocupación y fundamento es que cuando no tienes un servicio formal, recurres a un servicio alterno (informal). Y el transporte no es la única fuente de contagio, también los mercados, los centros de trabajo. Y si tienes 160 mil trabajadores arequipeños en las calles, ellos necesitan transporte. Creo que con las evidencias que ha recogido el Comando Covid, lo que viene es la suspensión del transporte en las siguientes dos semanas.

¿Cree que es una enmendadura de plana?

En democracia creo que los argumentos se exponen (…), decir que esta semana el aumento de casos ha sido consecuencia del transporte es totalmente irracional, no se ajusta a una posición científica.

Los transportistas están incrementando el precio de los pasajes a dos soles, qué opinión tiene?

Subir la tarifa me parece inapropiado, nos hemos opuesto pensando en los que menos tienen, quienes son los que usan el transporte urbano. Hemos dicho que esta diferencia, sea compensada por el gobierno nacional. Con el premier (Vicente Zeballos) hemos conversado esa problemática. Esto es viable, pero el compromiso es que no suban el pasaje. Si hay un incremento, le estarían trasladando estos costos al usuario final.

Pero es un poco difícil que haya subsidio en estas condiciones.

Nos han indicado que se está preparando para las principales ciudades. Es inminente que pueda salir esta compensación. Se van a exigir varias cosas, habrá verificaciones por parte del MTC, no habrá compensaciones para unidades M2 (combis), solo M3 donde se incluyen las cúster. El compromiso es que el pasaje se mantenga a un sol.

¿Cree que el gobierno ha fracasado en la manera de atender a este sector informal que vive del día a día?

Tenemos una economía muy frágil, un sector muy empobrecido que ni siquiera tiene los servicios básicos y que les exiges que se laven las manos todos los días cuando no tienen ni siquiera agua (…) y adicionas un sistema de salud que está colapsado hace 30 años. Con esa realidad de informalidad y pobreza extrema, y una clase media muy débil, así nos ha agarrado la pandemia.v