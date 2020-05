Esto es guerra

Patricio Quintanilla

Rector U. La Salle

Por supuesto no me refiero a ese grupo de muchachitos, con un bajísimo nivel intelectual, que ganan dinero haciendo pilas de vasitos en televisión, a pesar de la pandemia, ni tampoco a ese público que ve ese programa, entre los cuales, por supuesto no me incluyo. A pesar de las actuales circunstancias, está nuevamente en el aire. Qué lástima.

Me refiero a las guerras (en plural) que estamos afrontando en este momento.

Guerra Sanitaria

La pandemia que afecta a todo el mundo y que está causando gravísimos problemas de salud en nuestro país, es una guerra, que tiene dos ejércitos. El primero de ellos es el Gobierno Peruano, haciendo todos los esfuerzos posibles para tratar que la población respete las normas y se reduzca el contagio. El otro ejército que debería estar en la lucha es la población, cuya acción es tan simple como respetar las normas sanitarias, lo que en muchos casos no sucede; cuando sintiendo que engañan a la Policía o al Ejército, cuando lo que están haciendo es arriesgar su vida.

Guerra Económica

Además del problema sanitario, las medidas han paralizado el país, generando pérdida de empleos, reducción de los ingresos de las empresas, especialmente las mypes, que en algunos casos, lamentablemente, no superarán el impacto de la pandemia, a pesar del apoyo que está dando el Estado.

Dentro de este contexto, se ha producido una ruptura en la cadena de pagos, lo que agrava el problema; como un paliativo, se ha autorizado postergar pagos al sistema financiero, impuestos y similares, con el objetivo de reducir la carga de las familias. También se ha autorizado el retiro de fondos de pensiones, sólo del sistema privado, de la ONP no se puede retirar nada.

Conclusión

Nuestra contribución en la guerra económica, es pagar lo que se debe, cuando los ingresos lo permitan y principalmente canalizar nuestra demanda hacia las pequeñas empresas, que requieren apoyo para sobrevivir.