Jorge Muñoz: “La cuarentena ya está rota, hay que ver las calles, salvo los domingos que se cumple este confinamiento"

Luego de que Lima superará los 100.000 contagiados este último fin de semana por el nuevo coronavirus, el alcalde de la capital peruana, Jorge Muñoz, ofreció una entrevista a un medio local y explicó las medidas que su gestión viene realizando para combatir este virus. Agregó, que la ciudadanía no cumple el confinamiento por distintas aristas y esta se ve reflejada en las calles.

“La cuarentena ya está rota, hay que ver las calles, salvo los domingos que se cumple este confinamiento bastante bien, los demás días las calles están en ebullición, hay una cuarentena que se ha roto de facto, o para algunos (se ha roto) tácitamente, pero la gente está en las calles, hay bastante descuido en las calles. Sí seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados”, manifestó en diálogo con Canal N.

La autoridad edil expuso que el tratamiento que se le dio a la cuarentena en el país fue mucho más rígido que el que se aplicó en la ciudad china de Wuhan, lugar en donde se originó el brote de la COVID-19. Asimismo, enfatizó que hasta hace pocas semanas, países como Cuba y Perú habían restringido el servicio de delivery.

En ese sentido, también aseguró que aún no hemos llegado a la meseta de contagiados del coronavirus (COVID-19), puesto que el pasado lunes, el presidente Martín Vizcarra junto a su equipo, informó lo contrario y explicó que su descenso sería gradual y lento.

“Me refiero a las cifras que tenemos, y estas siguen subiendo, hay situaciones muy complicadas de letalidad que se van dando con cierta consistencia. En lo personal, yo considero que no hemos llegado a una meseta, ni mucho menos a un declive de esta situación. Y, por lo tanto, creo que es inteligente comenzar a plantear otras alternativas distintas a cómo se han venido planteando las cosas”, puntualizó Muñoz Wells, quien mostró su discrepancia ante lo dicho por el Ejecutivo.

PUEDES VER Zona comercial de Magdalena será convertida en peatonal para asegurar distanciamiento social

En otro momento, comentó que en los próximos días los ambulantes y comerciantes que vienen invadiendo las calles del centro de Lima, tendrán espacios temporales para que puedan trabajar de manera ordenada y con los debidos protocolos de seguridad para evitar la propagación de la COVID-19.

“Las personas que tienen que buscar su pan después de 77 días, no tienen la posibilidad de quedarse un día más en sus casas. Una canasta te puede durar en el mejor de los casos una semana y no diez u once”, arguyó el alcalde de Lima que, además, pidió flexibilidad a las autoridades para estos ciudadanos que en algunos casos no han sido beneficiados por los subsidios del Estado.

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.