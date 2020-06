Hospital Loayza: denuncian que pacientes de COVID-19 se encuentran en la intemperie y no son atendidos

Cientos de personas llegan diariamente al Hospital Loayza, en el Cercado de Lima, llevando a familiares con síntomas de la COVID-19. Sin embargo, estas personas no son atendidas de inmediato por el personal del nosocomio, y muchas veces solo son ingresadas para luego quedarse en un patio sin que se les acerque algún médico.

La información, difundida este domingo en un reporte de Punto Final, puso en evidencia la precaria condición de los hospitales frente al avance de la pandemia en el país. La situación resulta alarmante considerando, además, que en Lima se han superado los 100.000 casos confirmados de COVID-19, según cifras del Minsa.

En el Hospital Loayza el panorama es desalentador. Los enfermos llegan con frecuencia y las puertas del ingreso de emergencia permanecen cerradas, por lo que deben esperar varios minutos hasta que los efectivos de seguridad permitan el acceso. Una vez dentro, tampoco es eficiente la asistencia

“A mi papá lo tienen al fondo desde ayer y no me dan ninguna información. Les he dejado mi número y nada. Están en toda la intemperie, ni siquiera están en una carpa, en nada”, relató una joven en declaraciones a Punto Final. Su caso se repite constantemente entre los familiares de pacientes de COVID-19, como pudo comprobar el informe.

Otra de las afectadas dio a conocer la situación que se vive en el centro de salud ubicado en la avenida Alfonso Ugarte. “Los médicos no te informan cuál es el tratamiento que se está siguiento. Aproximadamente hay 400 arrimados en carpas, pero la mitad están en la intemperie. Están como en una canchita de fulbito grande, sentados”, narró una mujer que esperaba en la puerta del Loayza.

Ante ello, autoridades del nosocomio confirmaron que en la actualidad cuentan con apenas 212 camas para enfermos de COVID-19, mientras estos continúan llegando y los espacios siguen atestados de enfermos.

