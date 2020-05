Comité de Expertos COVID-19: La inmunidad del rebaño no es una opción

Patricia García, exministra de Salud e integrante del Comité de Expertos COVID-19, señaló que la inmunidad del rebaño no se maneja como opción en el Perú dado que implicaría una gran cantidad de pérdida de vidas humanas.

“Algunos expertos dicen 50, otros 60 y otros 70 %. (...) En un país como el nuestro, estaríamos hablando de 500.000 a 600.000 muertos. Eso es un precio muy caro que habría que pagar para que una pandemia pare”, declaró.

Asimismo, recalcó que en otros países se había comenzado a aplicar esta medida como en Israel y Suecia. Sin embargo, las autoridades se dieron cuenta que la cantidad de fallecidos se estaba desbordando por lo que tuvo que ser suspendida.

Inclusive, manifestó que otras ciudades en las que las cifras han alcanzado picos extremos no se ha logrado ni siquiera llegar al 20 % del total de la población contagiada.

Así lo refiere una investigación del conocido diario estadounidense The New York Times en el que precisamente señalan que la ciudad de Nueva York, pese a tener una inmensa cantidad de personas infectadas con la COVID-19, no han logrado sobrepasar las cifras estimadas para señalar que en dicho lugar la población es inmune al virus.

Por eso, la doctora Patricia García recalcó que esta opción no se maneja en el país; además, pidió a la población mantener la calma pues las cifras han ido en aumento debido a que se están practicando más pruebas de descarte, lo que en otros países no se realiza.

La modalidad de la “inmunidad del rebaño” consiste en que la mayor cantidad de personas de una nación resulten infectadas con el coronavirus para que se adquiera resistencia al virus y las cifras comiencen a descender. Sin embargo, el riesgo que se corre es muy alto pues los hospitales ya se encuentran colapsados: no tienen más capacidad de atención.

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.