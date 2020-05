Miembros de la Policía Nacional llegaron hasta el local de la Sanidad de la PNP de Trujillo, ubicado en la urbanización Monserrate, para exigir que se les practique los análisis de las pruebas rápidas para descartar si son portadores del coronavirus.

Un policía con uniforme pide su atención y grita: “¡Cuánto es el costo de la aprueba! Ya me saqué dos placas, tengo derrame pleural, tengo agua en el pulmón, no me ayudaron en nada, yo me he salvado solo y quiero la prueba”.

La encargada del nosocomio policial, quien sería una coronel asimilada de la Policía Nacional le responde que le van a dar su cita, tiene que esperar porque hay procedimientos y una prueba no se hace por tomar debe cumplir requisitos.

Luego se escucha que varios de los presentes reclaman ser atendidos y la oficial les responde que hagan lo que quieran.

Otro de los presentes reclama que le den alguna medicina, aunque sea para la gripe, porque asi no puede regresar a su casa.

Por otro lado, el último viernes por la mañana se dio el primer caso positivo de un agente de la comisaría de Virú.

Por los 51 policías que prestan servicio en esta dependencia temen ser portadores del virus, por lo que piden que se les haga el tamizaje lo más pronto.