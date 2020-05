Jefa de comisaría de Trujillo dio positivo al coronavirus

La jefa de la Comisaría Especializada de la Familia de Trujillo, Mayor PNP Ruth Nelly Gamarra Veramendi, confirmó que dio positivo al coronavirus tras realizar una prueba de descarte.

Así lo anunció Gamarra Veramendi mediante sus redes sociales, donde además reveló que se habría contagiado durante el patrullaje durante el aislamiento social.

“Contraje el COVID-19 realizando el patrullaje preventivo. Pido a la ciudadanía cumpla con las disposiciones dictadas por el Estado, algunos no quisieron cumplir, fueron pocos los conscientes que acataron la norma”, escribió.

Además, reveló su preocupación por contagiar a su familia y por ello se encuentra tomando las medidas de seguridad correspondientes.

“Fue muy duro enterarme que había contraído este virus. Mi temor era contagiar a mi familia, he llorado mucho, pero mi fe en Dios me mantiene en pie, tengo dos hijas que me necesitan”, enfatizó.

Además, exhortó a la ciudadanía a respetar las normas que el Gobierno ha dispuesto para evitar más contagios, como el utilizar mascarillas y guantes.